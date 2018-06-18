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كأس العالم

شاهد.. توقعات المصريين لمباراة روسيا: محمد صلاح بصيص الأمل

الإثنين 18/يونيو/2018 - 04:09 م
صدى البلد
القسم الميدانى - عدسة : ابانوب نبيل
بعد هزيمة المنتخب المصرى أمام أوروجواي بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما الجمعة الماضي، ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الأولى لبطولة كأس العالم روسيا 2018، يواجه المنتخب المصري الدب الروسي غدا الثلاثاء 8 مساءً.

وتجولت عدسة "صدى البلد" بالشارع المصري للتعرف على توقعات المشجعين بشأن نتيجة المباراة غدا.

وقال محمد يوسف إنه من المتوقع أن تفوز مصر 1 : 0 نظرا لمشاركة محمد صلاح غدا بجانب تريزيجيه ولاعبي المنتخب الآخرين، متوقعا إحراز هدف بالشوط الثانى للمباراة.

فيما أشار محمد سيد إلى أن أداء المنتخب أمام أوروجواي الجمعة الماضي، كان مؤشرا جيدا لمباراة الغد، متوقعًا أن تنتهي 2:0 لصالح مصر محرزا الهدفين محمد صلاح وعبدالله السعيد.

وأضاف مصطفى على أن وجود اللاعب محمد صلاح بمباراة مصر وروسيا يوحى ببصيص من الأمل للتقدم على الدب الروسي قائلا "هو منقذنا الوحيد".

فيما أكد عادل مهدى أن خط الهجوم للمنتخب المصرى يشير بنتائج إيجابية للمباراة، متوقعًا أن تكون النتيجة 1:0 لصالح مصر.

وتوقع محمد نور أن يحرز اللاعب محمد الننى هدفا نظيف بالمباراة، فيما لفت محمد محمود إلى أن مشاركة محمد صلاح قد تحرز 6 أهداف بالمباراة مقابل لا شىء للدب الروسى، وذلك نظرا للأداء المبهر للمنتخب بدون صلاح.

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