سعفان يتابع تسليم 13 نقابة استمارات إبداء الرأي في الانتخابات

تابع محمد سعفان، وزير القوى العاملة، اليوم الاثنين، العمل داخل غرفة العمليات باللجنة العليا المشرفة علي انتخابات تشكيلات المنظمات النقابية العمالية، بديوان عام الوزارة، وقام بنفسه بالاشراف علي عملية تسليم 13 نقابة عامة استمارات إبداء الرأي الخاصة بالتصويت لانتخابات المرحلة الثانية للدورة النقابية 2018/2022 المزمع إجراؤها غدا الثلاثاء.



ومن المقرر أن تجري الانتخابات بمقر النقابات العامة تحت إشراف قضائي في 4 نقابات علي العضوية في الكيماويات، والمرافق، والنقل العام ، والعلوم الصحية ، وذلك بعد فوز رؤسائها بالتزكية وهم علي التوالي، عماد حمدي، وعادل نظمي، ومجدي حسن، وأحمد سيد عبد المقصود.



كما تجري الانتخابات في نفس الموعد علي الرئاسة فقط في نقابتي البناء والأخشاب ، والسياحة، بعد فوز الأعضاء بالتزكية ، وفي نفس الوقت تجري علي الرئاسة والأعضاء في نقابات: البريد ، والسكة الحديد، والاتصالات، والخدمات الصحية ، والنيابات والمحاكم، والبترول، والأعمال المالية والضرائب.



وستعلن نتائج الانتخابات عقب إغلاق الصناديق في الخامسة مساءً، وفرز الأصوات وإعلان النتائج، ليتم إيداع الأوراق بعد غد الأربعاء 20 يونيو 2018.