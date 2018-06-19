نائبة: تنقية أسر تكافل وكرامة للوصول الدعم لمستحقيه

قالت النائبة هبه هجرس، عضو لجنة الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، بالبرلمان، إنه من الضروري أن تكون هناك عملية فلترة للحاصلين على معاش تكافل وكرامة، بالإضافة إلى انضمام آخرين للمعاش.



وأوضحت "هجرس" فى تصريحات لـ "صدى البلد" أن هناك أسر تأخذ معاش تكافل وكرامة أولادهم يسافرون للعمل بالخارج، أو يعملون بالداخل، مما يؤدى لتحسن أوضاعهم، وبالتالي فيجب خروجها أيضًا، فى المقابل، هناك بعض الأسر التى تسوء أوضاعها، مما يلزم انضمامها تحت لواء الحاصلين على المعاشات.



ولفتت عضو تضامن البرلمان إلى أن عملية الإضافة والحذف تتم لتحقيق مبدأ وصول الدعم لمستحقيه، خاصة وأننا نعانى من أزمة فى ارتفاع الأسعار، مما يحتم علي الدولة تكثيف برامج الحماية الاجتماعية، لحماية غير القادرين، ووصول الدعم للفئات الأكثر احتياجًا.



وأشارت النائبة إلى أن وزراة التضامن تسعى لأن يكون هناك توحيد للمعايير التى تأخذ على أساسها جميع المعاشات، سواء تكافل وكرامة أو غيرها من المعاشات التى تخضع لآليات وضعت منذ فترة طويلة، ليكون هناك تكافء بين الحاصلين على المعاشات.



كانت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعي، قد أعلنت عن التوسع فى برامج الحماية الاجتماعية لتشمل 4 مليون أسرة، بدلًا من 1.5 مليون فقط.