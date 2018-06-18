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فن

صادق الصباح يجدد تعاقده مع على ربيع فى 2019

الإثنين 18/يونيو/2018 - 04:22 م
صدى البلد
محمد نبيـل
جدد المنتج صادق الصباح، التعاقد مع النجم على ربيع على بطولة مسلسل جديد يعرض فى رمضان 2019 ووقع العقود الرسمية المنتج أنور الصباح وعلى ربيع، وجاء ذلك بعد النجاح الكبير الذى حققه النجم الكوميدي بمسلسله "سك على اخواتك".

ويعقد المنتج صادق الصباح جلسات عمل عقب عودته من لبنان مع على ربيع، للاستقرار على الشكل المبدئي للمسلسل فضلا عن الفكرة الدرامية واسم المؤلف التى يخوض من خلالها على ربيع السباق الرمضانى، ومن المتوقع أن يكون مخرج العمل "وائل إحسان"، وذلك بعد النجاح الذى حققاه سويا بالمسلسل الأخير.

يشار إلى أن على ربيع قدم مسلسل "سك على اخواتك"، ولاقى نجاحا كبيرا وقت عرضه، قصة كريم فهمى، وإخراج وائل إحسان، وإنتاج صادق الصباح، وبطولة على ربيع وصلاح عبد الله وسلوى خطاب وصبرى فواز وسهر الصايغ وهنا الزاهد وكريم عفيفى وهادى الجيار وميرنا نور الدين وإسلام جمال وجيسى عبدو.

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