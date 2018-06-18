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فن

جيوش الهوبيت الخمسة تشتبك في غابة بالتشيك

الإثنين 18/يونيو/2018 - 07:04 م
صدى البلد
رويترز
تقابلت الرماح واصطكت السيوف وتطايرت السهام في غابة تشيكية في مطلع الأسبوع مع قيام المئات من عشاق سلسلة أفلام (ذا هوبيت) للمؤلف جيه.آر.آر تولكين بمحاكاة معركة كبرى من معارك السلسلة.

وقال المنظمون للحدث السنوي إن أكثر من ألف شخص ارتدوا أزياء كالتي ترتديها الشخصيات في روايات تولكين وخاضوا معركة الجيوش الخمسة في غابة قرب بلدة دوكسي التشيكية على بعد 80 كيلومترا من العاصمة براج، واشتبكوا بأسلحة خشبية وبأي أداوت حادة مغطاة بالبلاستيك لتفادي الإصابة.

وعلى الرغم من أن المعارك مستوحاة من قصص من الأرض الوسطى التي تدور فيها روايات تولكين، فإن نتائج المعارك في الغابة غير معروفة مسبقا. وفي مناسبات عديدة فاز جانب الشر.

لكن المشاركين لا يكترثون كثيرا بنتيجة المعركة فهم يأتون في الأساس لمعايشة أجواء القصص التي يحبونها والالتقاء بغيرهم من معجبي هذه الروايات.

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