وزير التنمية المحلية يشدد على الالتزام بالتعريفة المحددة

واصلت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بوزارة التنمية المحلية متابعة الأوضاع في كافة المحافظات عقب الزيادات الجديدة في أسعار المنتجات البترولية بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء للتعامل الفوري مع أية مشكلات أو شكاوى تواجه المواطنين.



وتابعت غرفة عمليات الوزارة مع غرف العمليات بالمحافظات نشر وتعميم تعريفات الركوب الجديدة، والتأكيد على تأمين مخزون كافٍ بالمستودعات الاستراتيجية للمنتجات البترولية على مستوى الجمهورية، والأوضاع بكافة مواقف النقل الداخلي والخارجي.



ومن جانبه أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أنه تم التنسيق مع المحافظات بشأن الاستمرار في الإعلان عن تعريفة الركوب الجديدة بجميع الوسائل المتاحة ( الموقع الرسمي للمحافظة، مواقع التواصل الاجتماعي، ملصقات).



وشدد اللواء شعراوي على ضرورة التزام السائقين بوضع استيكرات على واجهة السيارات بخط السير والتعريفة والتأكيد على تواجد جميع أنواع السلع الغذائية اللازمة للمواطنين واستقرار الأوضاع بكافة مواقف النقل الداخلي والخارجي بكافة المحافظات.



كما أكد وزير التنمية المحلية على ضرورة وجود عدد من العاملين من الجهاز التنفيذي للسيرفس والنقل الجماعي داخل كل موقف لمنع أي زيادة عشوائية في تعريفة الركوب والالتزام بالتعريفات التي تم الإعلان عنها.



كما نبه اللواء محمود شعراوى على المحافظين بضرورة المتابعة الميدانية بمواقف السيارات بمختلف مراكز ومدن المحافظة للتأكد من التزام كافة السائقين بالتعريفات الجديدة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال السائقين المخالفين وتطبيق القانون بقوة وحزم.



كما وجه وزير التنمية المحلية المحافظين التنسيق مع السادة مديري الأمن لشن حملات مكثفة للتأكد من تطبيق التعريفة الجديدة وتفقد محطات الوقود للتأكد من التزامهم بتطبيق الأسعار الجديدة للمنتجات البترولية.



وحول متابعة الوزير لأسعار السلع الغذائية بعد زيادة أسعار المنتجات البترولية، أكد اللواء محمود شعراوي: أنه تم التنبيه على كل المحافظين بتشكيل لجان من مفتشى مديريات التموين والتجارة الداخلية ومباحث التموين بالمحافظات للمتابعة على مدار الساعة لجميع السلع الغذائية والخضروات والفاكهة داخل الأسواق ومستودعات بيع أسطوانات البوتاجاز، وشدد وزير التنمية المحلية علي ضرورة عدم السماح باستغلال المواطنين عن طريق الزيادات العشوائية في أسعار السلع الغذائية واحتياجاتهم اليومية.