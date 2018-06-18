ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

وزير التنمية المحلية يشدد على الالتزام بالتعريفة المحددة

الإثنين 18/يونيو/2018 - 03:51 م
صدى البلد
عمرو ممدوح - إيمان البكش
واصلت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بوزارة التنمية المحلية متابعة الأوضاع في كافة المحافظات عقب الزيادات الجديدة في أسعار المنتجات البترولية بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء للتعامل الفوري مع أية مشكلات أو شكاوى تواجه المواطنين.

وتابعت غرفة عمليات الوزارة مع غرف العمليات بالمحافظات نشر وتعميم تعريفات الركوب الجديدة، والتأكيد على تأمين مخزون كافٍ بالمستودعات الاستراتيجية للمنتجات البترولية على مستوى الجمهورية، والأوضاع بكافة مواقف النقل الداخلي والخارجي.

ومن جانبه أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أنه تم التنسيق مع المحافظات بشأن الاستمرار في الإعلان عن تعريفة الركوب الجديدة بجميع الوسائل المتاحة ( الموقع الرسمي للمحافظة، مواقع التواصل الاجتماعي، ملصقات).

وشدد اللواء شعراوي على ضرورة التزام السائقين بوضع استيكرات على واجهة السيارات بخط السير والتعريفة والتأكيد على تواجد جميع أنواع السلع الغذائية اللازمة للمواطنين واستقرار الأوضاع بكافة مواقف النقل الداخلي والخارجي بكافة المحافظات.

كما أكد وزير التنمية المحلية على ضرورة وجود عدد من العاملين من الجهاز التنفيذي للسيرفس والنقل الجماعي داخل كل موقف لمنع أي زيادة عشوائية في تعريفة الركوب والالتزام بالتعريفات التي تم الإعلان عنها.

كما نبه اللواء محمود شعراوى على المحافظين بضرورة المتابعة الميدانية بمواقف السيارات بمختلف مراكز ومدن المحافظة للتأكد من التزام كافة السائقين بالتعريفات الجديدة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال السائقين المخالفين وتطبيق القانون بقوة وحزم.

كما وجه وزير التنمية المحلية المحافظين التنسيق مع السادة مديري الأمن لشن حملات مكثفة للتأكد من تطبيق التعريفة الجديدة وتفقد محطات الوقود للتأكد من التزامهم بتطبيق الأسعار الجديدة للمنتجات البترولية.

وحول متابعة الوزير لأسعار السلع الغذائية بعد زيادة أسعار المنتجات البترولية، أكد اللواء محمود شعراوي: أنه تم التنبيه على كل المحافظين بتشكيل لجان من مفتشى مديريات التموين والتجارة الداخلية ومباحث التموين بالمحافظات للمتابعة على مدار الساعة لجميع السلع الغذائية والخضروات والفاكهة داخل الأسواق ومستودعات بيع أسطوانات البوتاجاز، وشدد وزير التنمية المحلية علي ضرورة عدم السماح باستغلال المواطنين عن طريق الزيادات العشوائية في أسعار السلع الغذائية واحتياجاتهم اليومية.

ترشيحاتنا

تقرير: 4 لاعبين مصريين يخيفون روسيا بخلاف صلاح

مدرب المنتخب الروسي يدافع عن راموس بشأن إصابة صلاح

world cup 2018.. تعرف على زي منتخب مصر أمام روسيا

الأقمار الصناعية تكشف خبايا مرعبة تقوم بها روسيا

اتفاق مهم بين السعودية وإيران بشأن الحجاج

هكذا نعى عادل إمام ماهر عصام

مصر ضد روسيا.. كوبر يستقر على تشكيل المنتخب الوطني

مورينيو يتوقع خسارة السعودية بسداسية أمام أوروجواي

بث مباشر مباراة السويد وكوريا الجنوبية | يلا شوت | كورة لايف | كورة ستار | بث الاسطورة الان

شاهد.. راموس سبب أخطاء دي خيا أمام رونالدو

مصر ضد روسيا..مدرب الدب يتحدى صلاح ويكشف نقطة ضعف المنتخب

عاجل.. انطلاق مباراة السويد وكوريا الجنوبية بث مباشر

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر غير متوقع لإطلالة مى عز الدين الأنيقة.. صور

محافظ قنا يتابع تطبيق التعريفة الجديدة بمواقف قفط وقوص ونقادة

منة فضالي تثير الجدل بصور جديدة على إنستجرام

سعر خيالى لفستان إليسا فى الرياض.. صور

تمتعي بإطلالة أنثوية في المناسبات مع الـ jumpsuit .. صور

فيديو

تقنية الفيديو تمنح السويد الفوز على كوريا الجنوبية.. فيديو
شاهد.. توقعات المصريين لمباراة روسيا: محمد صلاح بصيص الأمل
شاهد.. السويد تتقدم على كوريا الجنوبية بـ حكم الفيديو
الوزراء يناشد المواطنين بالإبلاغ الفوري عن مخالفة التعريفة
حضري بودينج الفول والتمر كالمحترفين

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة مصر وروسيا ؟

توقعاتك لمباراة مصر وروسيا ؟