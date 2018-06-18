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فن

رانيا فريد شوقى لـ"صدى البلد": سأعتزل الفن في هذه الحالة

الإثنين 18/يونيو/2018 - 03:53 م
صدى البلد
أحمد إبراهيم
كشفت الفنانة رانيا فريد شوقى عن رد فعلها حال تعرضها لنفس موقف شخصية مريم رياض عندما ابتعدت عنها الأضواء والشهرة والنجومية، وذلك ضمن أحداث مسلسل "عوالم خفية" الذى عرض فى رمضان، وشاركت فى بطولته مع الفنان عادل إمام وهبة مجدي ومن تأليف ايمن جمال واخراج رامى إمام.

وقالت رانيا فى تصريح لـ"صدى البلد": "لن أترك نفسى لهذه الحالة، بمجرد شعورى بقلة الأعمال المعروضة على وأننى غير مطلوبة، سأقرر الاعتزال فنيا، لن أترك نفسى للحالة التى تعرضت لها "مريم رياض" لأنها مرحلة صعبة على أى فنان، وسأوجهها بكل حزم.

يذكر أن العمل تدور أحداثه فى إطار من التشويق والإثارة حول مقتل ممثلة تدعى مريم رياض التى تكتب مذكراتها وتقع فى يد الصحفى هلال الذى يكشف الكثير منها وخاصة قضايا الفساد بالدولة.

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