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الوزراء: 115 شكوى بسبب تعريفة الركوب في 18 محافظة.. فيديو

الإثنين 18/يونيو/2018 - 04:23 م
صدى البلد
شيماء مجدي
أكد السفير أشرف سلطان المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن شرطة المرور والتموين كثفوا حملاتهم على المواقف بجميع المناطق لضمان عدم التلاعب فى الأسعار.

وأشار "سلطان" خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "أون لايف" اليوم الاثنين، إلى أن رئيس الوزراء شدد على ضرورة تطبيق القانون بشكل حاسم مع أى مخالفة للتعريفة أو سعر الأسطوانة التى أقرها مجلس الوزراء، لافتًا إلى أنه أنه ورد لمركز المعلومات بمجلس الوزراء 115 شكوى من 18 محافظة فيما يتعلق بعدم الالتزام بتعريفة الركوب وتم اتخاذ الإجراءات القانونية جراء تلك الشكاوى.

وناشد المتحدث باسم مجلس الوزراء، المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أى شكاوى من مخالفة أسعار التعريفة، مشيرًا إلى أنه تم فرض غرامات على المخالفين ووصل بعضها لوقف الترخيص طبقًا لحجم المخالفة.

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