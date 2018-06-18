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أخبار العالم

مقتل 22 من عناصر الحشد الشعبي جراء قصف أمريكي على حدود العراق

الإثنين 18/يونيو/2018 - 03:50 م
صدى البلد
رويترز
أفادت هيئة الحشد الشعبي العراقية اليوم الاثنين،بمقتل22 من أعضائها وإصابة 12 آخرين جراء قصف أمريكي على الحدود العراقية مع سوريا.

وأضافت في بيان "في الساعة 22 من مساء أمس الأحد... قامت طائرة أمريكية بضرب مقر ثابت لقطعات الحشد الشعبي من لوائي 45 و46 المدافعة عن الشريط الحدودي مع سوريا بصاروخين مسيرين مما أدى إلى استشهاد 22 مقاتلا وإصابة 12 بجروح".

وتابعت "نطالب الجانب الأمريكي بإصدار توضيح بشأن ذلك خصوصا أن مثل تلك الضربات تكررت طيلة سنوات المواجهة مع الإرهاب".

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