مولود أوغلو: القوات التركية ستدخل منبج خطوة بخطوة

أفاد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو اليوم الاثنين بأن دوريات عسكرية بدأت في مدينة منبج بشمال سوريا وإن القوات التركية ستدخل المدينة خطوة بخطوة.



وقال تشاووش أوغلو متحدثا للصحفيين في إقليم أنطاليا إن منبج سيجري تطهيرها من وحدات حماية الشعب الكردية ومتشددي حزب العمال الكردستاني بأسرع وقت ممكن.



وتبنت تركيا والولايات المتحدة خارطة طريق لانسحاب القوات الكردية من منبج في وقت سابق هذا الشهر واتفقتا على حماية مشتركة للمدينة.