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أخبار البلد

أوبر ترفع الأجرة بعد تسعيرة الوقود الجديدة

الإثنين 18/يونيو/2018 - 03:56 م
أوبر - أرشيفية
أوبر - أرشيفية
ميس رضا
أكد عبد اللطيف واكد مدير عام أوبر مصر، أن الشركة سترفع أسعار الأجرة، وذلك لضمان الحفاظ على مستوى معيشة شركائهم من السائقين، لافتًا إلى أنهم سيضعون في الاعتبار أن يكون سعر الخدمة في متناول يد الركاب.

وأوضح "عبد اللطيف"، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، أن قرار زيادة الأجرة جاء بعد العديد من الدراسات التي قامت بها أوبر عن تأثير الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود، لذلك كان على أوبر تعديل أسعار الأجرة.

وكانت الحكومة قررت زيادة أسعار الوقود أول أمس "السبت"، حيث زاد سعر لتر بنزين 92 ليبلغ 6.75 جنيه بدلا من 5 جنيهات، وارتفع سعر لتر بنزين 80 ليصل إلى 5.5 جنيه للتر بدلا من 3.65 جنيه، وارتفع أيضًا سعر بنزين 95 إلى 7.75 جنيه للتر بدلا من 6.6 جنيه، وبلغ سعر لتر السولار 5.5 جنيه بدلا من 3.65 جنيه، وارتفع سعر متر الغاز للسيارات من 2.75 جنيه بدلا من جنيهين، والكيروسين بـ5.5 جنيه للتر والمازوت 3500 جنيه/ طن، وارتفع سعر أسطوانة البوتاجاز إلى 50 جنيهًا، بدلا من 30 جنيهًا، وسعر أسطوانة البوتاجاز التجارية 100 جنيه بدلًا من 60 جنيهًا.

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