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ديني

علي جمعة يوضح "هل التقصير في العبادة يؤثر على ما فعلناه برمضان ؟"

الإثنين 18/يونيو/2018 - 04:05 م
صدى البلد
عمرو مصطفى
قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية إن أصل الديانة "إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا " فلا المعاصي والذنوب التي يفعلها الإنسان بعد رمضان تضيع ما كان يفعله من طاعات خلال الشهر الكريم ، الا الشرك بالله فهو يمحو كل الحسنات والطاعات.

وأضاف جمعة خلال استضافته بأحد البرامج الفضائية قائلا: إن الحسنات يذهبن السيئات وليس العكس وهذه هي سنة الله في الخلق ، لافتا الى ان التقصير في العبادة بعد رمضان لا يقلل من الثواب الذي حصل عليه العبد خلال الشهر الكريم.

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