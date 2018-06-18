ليفاندوفيسكي يحذر منتخبات المونديال

حذر روبرت ليفاندوفيسكي، مهاجم فريق بايرن ميونيخ الألماني ومنتخب بولندا، الفرق المشاركة في المونديال، من مستواه في الفترة الأخيرة.



واضاف ليفاندوفيسكي في تصريحات لصحيفة "جارديان":- "أشعر أنني أبدأ أفضل فتراتي كمهاجم".



وأضاف: "لقد نضجت وأصبحت أملك الخبرة، كما انني في حالة جيدة، وسألعب في أوروبا لأطول فترة ممكنة، دعونا نترك الحديث عن المستقبل".



وأكمل: "لدي خطة لأستمر في اللعب بالمستويات الكبيرة حتى عمر الـ 35، كما أنني أحاول دومًا أن أطور من نفسي، وحاليًا أحاول تطوير التسديد بقدمي اليسرى".



واختتم تصريحاته: "لقد وصلت لمرحلة لا اضطر خلالها للتفكير قبل التصرف في الكرة وهذا يساعدني في اتخاذ قرارات أسرع".



جدير بالذكر أن منتخب بولندا يبدأ مشواره في المونديال غدًا الثلاثاء في المجموعة التي تضم كل من السنغال وكولومبيا واليابان أيضًا.