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ديني

حكم الزواج من ابنة العم التي أرضعتها الأم.. فيديو

الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 03:00 ص
صدى البلد
محمد شحتة
ورد إلى الدكتور مجدى عاشور، مستشار مفتى الجمهورية، سؤال يقول "أرضعت والدتى ابنة عمي فهل يجوز لى أن أتزوجها؟

وأجاب مستشار المفتي فى برنامجه "دقيقة فقهية" على إذاعة القرآن الكريم، أنه لابد من الحكم بالتحريم من الرضاع معرفة كم عدد الرضعات التى أرضعتها الأم للولد أو البنت، فإن كانت المرات عديدة على الأقل خمس رضعات متفرقات فى هذه الحالة يحرم الزواج من ابنة العم فى حالة السؤال.

وأشار إلى أن عدد الرضعات لو قل عن خمس رضعات متفرقات، فالمختار فى الفتوى أنه لا يحرم الزواج منه لأن الذي يحرم الزواج من الرضاع أن تكون الرضعات خمس مرات متفرقات وأن تكون فى سن الرضاع.

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