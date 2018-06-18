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كأس العالم

لاعبان على أعتاب الانضمام إلى ليفربول

الإثنين 18/يونيو/2018 - 04:19 م
يورجن كلوب مدرب نادي
يورجن كلوب مدرب نادي ليفربول الإنجليزي
حسام رضوان
ذكرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، أن نادي ليفربول الإنجليزي يسعى لضم اللاعب البرازيلي أليكس تيليس ظهير أيسر نادي بورتو البرتغالي، والذي ينافسه نادي تشيلسي في ضمه.

وأضافت أن المدرب الألماني يورجن كلوب يريد خطف اللاعب من تشيلسي، حيث يفكر في دفع الشرط الجزائي في عقد اللاعب البالغ 35 مليون يورو.

ولعب تيليس هذا الموسم 45 مباراة مع بورتو في كل البطولات، وسجل 4 أهداف وصنع 20 هدفا.

وتنتظر صفقة ضم اللاعب الفرنسي ونجم نادي ليون، نبيل فقير، قرار كلوب.

وكان فقير مستعدا للانتقال إلى أنفيلد في وقت سابق من هذا الصيف في صفقة تبلغ قيمتها 60 مليون جنية إسترليني، لكنها توقفت بسبب موقف اللاعب الطبي.

لكن هناك اقتراح أن تتم صفقة فقير إذا خفض ليون قيمة الصفقة.

وقال لاعب ليفربول السابق، جون بارنز إنه يجب على الجماهير أن تثق في قرارات كلوب سواء بإتمام الصفقة أو بالتخلي عنها.

كما ذكر موقع "ليفربول إيكو" أن اللاعب الفرنسي ونجم وسط نادي بايرن ميونخ الألماني، كورتن توليسو، يرغب في الانتقال إلى نادي ليفربول.

وأضاف ان اللاعب يحلم في الانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز واللعب لنادي ليفربول، ويدعم ذلك حديثه عن حبه لطريقة اللعب بالدوري وكذلك عن حبه للاعب ستيفن جيرارد.

فيما أفادت تقارير بأن النادي صرف نظره عن صفقة ضم اللاعب السويسري ونجم ستوك سيتي، شكوردان شاكيري.

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