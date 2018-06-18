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كأس العالم

تعرف على إمكانية ارتداء محمد صلاح واقيا للكتف أمام روسيا

الإثنين 18/يونيو/2018 - 04:16 م
صدى البلد
ياسمين تيسير
تمثل مشاركة محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر في لقائي المنتخب القادمين، أهمية كبرى خاصة في مواجهة روسيا بثاني جولات دور المجموعات ببطولة كأس العالم حيث تحرص الجماهير المصرية على معرفة مدي إمكانية مشاركته من عدمه على الرغم من إعلان الجهاز الطبي للمنتخب ووكيل اللاعب أن الفرعون أصبح جاهزًا تمامًا للمشاركة فى المباريات، بعد تعافيه من إصابة الكتف.

ومن المقرر أن يرتدي صلاح واقيا للكتف خلال المباريات المقبلة حال مشاركته، للتقليل من قوة الصدمات التي قد يتعرض لها في المباريات.

ووصف طبيب المنتخب السابق، طارق سليمان، واق الكتف أنه عبارة عن مُثبت فقط يتم وضعه على الكتف بطريقة معينة، ويتم ربطه بحزام يغطى منطقة الصدر ويسمى "سوفت شولدر سابورت".

وقال طبيب العظام: "إصابة صلاح ستحتاج لعلاج 3 أسابيع فقط: "صلاح أصبح جاهزًا تمامًا وحتى لو لا قدر الله تعرض لأي اصطدام خلال المباريات لن يؤثر عليه.. الأهم أن يتم تجهيز اللاعب نفسيًا حتى لا يتسبب خوفه الشديد من تعرضه لأي اصطدام فى الكتف، في تعرضه لإصابة أخرى فى القدم لا قدر الله".

وأكد الخبير التحكيمي عادل عقل، أن لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تسمح للاعب خلال البطولات الدولية أن يغطى أي جزءًا من جسمه للحماية، خاصة إذا هذا الجزء مصاب، ولكن لابد أن يكون الواقي الذي يضعه اللاعب لا يمثل خطورة على اللاعبين المنافسين أو زملائه فى الفريق عند الاحتكاك معهم، مثل وضع اللاعب ركبة عندما تكون مصابة، أو من يرتدي على وجه غطاء لحماية النظارة الطبية التى لا يستطيع أن يلعب بدونه فى كل هذه الحالات، لابد أن تكون بموافقة حكم المباراة الذى يملك القرار هل هذا الرداء مطابقًا لمعايير الـ"فيفا" من عدمه، كما يمكن للحكم أن يستعين بمراقب المسابقات بالمباراة أو المنسق الدولي لتوثيق قراره.

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