كأس العالم 2018 .. صدمة كبيرة في إيران قبل مواجهة إسبانيا

كشفت تقارير صحفية اليوم، الإثنين، أن مدافع المنتخب الإيراني روزبيه تشيشمي سيغيب عن باقي مباريات فريقه في بطولة كأس العالم 2018، بداعي الإصابة.





ويعتبر روزبيه تشيشمي، أحد اللاعبين المفضلين للبرتغالي كارلوس كيروش، مدرب المنتخب الإيراني، كما كان أحد أبرز اللاعبين في المباراة التي فازت بها إيران على المغرب، في الجولة الأولى من دور المجموعات.





ورغم أنه ليس هناك تأكيدات رسمية، على الأرجح سيكون اللاعب بيجمان منتظري، هو بديل تشيشمي خلال مباراة إيران أمام إسبانيا، الأربعاء المقبل، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية.





ومن المقرر أن يستمر تشيشمي مع المنتخب الإيراني، حتى انتهاء مشاركته بالمونديال الروسي.