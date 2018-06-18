محافظ الغربية: سحب رخص أي سائق يخالف التعريفة.. فيديو

حذر اللواء أحمد صقر محافظ الغربية، من عدم التزام سائقي سيارات الأجرة بتعريفة ركوب المواصلات التى حددتها المحافظة ، لافتًا إلى أنه سيتم سحب الرخص من السائق فى حالة وصول أي بلاغ بمخالفة الأسعار .



وشدد "صقر" خلال جولته الميدانية فى موقف سيارات الأجرة لتفقد أحوال الموقف ، اليوم الاثنين ، على أنه من لم يلتزم بالتسعيرة سيتم منعه من دخول الموقف ، معلقًا :"مش عشان تكسب تدبح الناس".



وأشار المحافظ إلى أن التسعيرة تم وضعها وفقًا لمحددات التعبئة والإحصاء ، موضحًا أنه سيتم لصقها على سيارات الأجرة بحيثُ لا يتم استغلال المواطن.

