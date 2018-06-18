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محافظ الغربية: سحب رخص أي سائق يخالف التعريفة.. فيديو

الإثنين 18/يونيو/2018 - 05:34 م
صدى البلد
شيماء مجدي
حذر اللواء أحمد صقر محافظ الغربية، من عدم التزام سائقي سيارات الأجرة بتعريفة ركوب المواصلات التى حددتها المحافظة ، لافتًا إلى أنه سيتم سحب الرخص من السائق فى حالة وصول أي بلاغ بمخالفة الأسعار .

وشدد "صقر" خلال جولته الميدانية فى موقف سيارات الأجرة لتفقد أحوال الموقف ، اليوم الاثنين ، على أنه من لم يلتزم بالتسعيرة سيتم منعه من دخول الموقف ، معلقًا :"مش عشان تكسب تدبح الناس".

وأشار المحافظ إلى أن التسعيرة تم وضعها وفقًا لمحددات التعبئة والإحصاء ، موضحًا أنه سيتم لصقها على سيارات الأجرة بحيثُ لا يتم استغلال المواطن.

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