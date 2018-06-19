خطة البرلمان: احتياطي الموازنة يدعم المنضمين الجدد لتكافل وكرامة

قال النائب ياسر عمر شيبه، وكيل لجنة الخطة والموازنة، بمجلس النواب، إن إضافة أى أسر جديدة لبرامج معاشات تكافل وكرامة، وتخطيها لـ 3 مليون أسرة، سيتم دعم القيمة الإضافية من احتياطى الموازنة الجديدة.



وأضاف "عمر" فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" إلى أنه لا تهاون فى دعم برامج الحماي المجتمعية، ولن تتأخر الدولة فى دعم الـ 4 مليون أسرة التى أعلنت وزارة التضامن عن دخولها برامج تكافل وكرامة العام، حتى وإن كانت الموازنة الجديدة مخصصة لـ 3 مليون فقط.



وأشار وكيل خطة البرلمان إلى ضرورة الحصر الدقيق لقاعدة بيانات المنضمين لمعاشات تكافل وكرامة، حتى يصل الدعم لمستحقيه، لافتًا إلى أن الحكومة تعد منذ سنة قائمة بالأسر الأكثر احتياجًا ومن المقرر خروجها قريبًا.



وثمن النائب خطوة الدولة لزيادة عدد أسر تكافل وكرامة، ليصل إلى 4 مليون أسرة بدلًا من 1.5 مليون، مشيرة إلى أنها تغطيى حوالى 20% من السكان، إذا اعتبرنا أن متوسط كل أسرة 5 أفراد.



كانت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعي، قد أعلنت عن التوسع فى برامج الحماية الاجتماعية لتشمل 4 مليون أسرة، بدلًا من 1.5 مليون فقط.