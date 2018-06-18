مرور مطروح يراقب الالتزام بتنفيذ تعريفة الركوب الجديدة

طالب اللواء علاء أبوزيد، محافظ مطروح، إدارة المرور بمراقبة المواقف على مستوى المحافظة للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة والتى تم اعتمادها بعد قرار مجلس الوزراء برفع أسعار المواد البترولية، وكذا بضرورة أن يتم تعليق لافتات بجميع المواقف بالأسعار الجديدة المعتمدة، مضيفا أن غرفة عمليات المحافظة لم تتلقَ أى بلاغات مخالفة التعريفة.





وأضاف المحافظ، أن هناك حملات مستمرة على المواقف للتأكد من تطبيق التعريفة الجديدة، والتزام السائقين بالتعريفة المحددة من المحافظة وتوعية المواطنين والركاب بعدم السماح للسائق بأخذ أكثر من الاجرة المحددة والإبلاغ فورًا عن أى تجاوزات.





وأشار إلى أن المحافظة تقوم منذ اللحظة الأولى من إعلان ارتفاع أسعار المواد البترولية بمتابعة مستمرة للأسواق وتوجيه لجان من مديرية التموين ومباحث التموين والاجهزة المعنية بالمحافظة لمراقبة أي زيادة مفتعلة أو أي استغلال للموقف.