ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

محافظ الدقهلية: معاقبة السائقين المخالفين للتعريفة الجديدة.. فيديو وصور

الإثنين 18/يونيو/2018 - 05:49 م
صدى البلد
همت الحسينى
تفقد الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم الاثنين ، حالة مواقف السيارات الأجرة لنقل الركاب بين المنصورة والمحافظات بموقف طلخا الجديد، مشددًا على تطبيق التعريفة الجديدة لنقل الركاب بكل حزم.

ورافق المحافظ خلال الجولة المهندس مختار الخولى، وكيل الوزارة السكرتير المساعد، العميد ممدوح الحصى، مدير الإدارة العامة للمرور، المقدم شريف شعيشع، رئيس مباحث المرور، عبد الرسول شعبان، المشرف العام على المواقف، مؤكدا التزام السائقين وعدم ارتكاب مخالفات او مشاحنات مع المواطنين، موضحًا أن ما تم اتخاذه من إجراءات بشأن تعريفة الأجرة الجديدة تم فيه مراعاة الصالح العام للمواطنين وصالح السائقين معا.

ووجه الشعراوي لمسئولي المواقف بطباعه "كارت" مدون عليه ارقام تليفونات يتم توزيعه على الركاب حالة إقلاع السيارة من الموقف العمومي للتسهيل على المواطن بإرسال رسالة برقم السيارة ونوع المخالفة، مؤكدًا علي أن العقوبات الرادعة تنتظر المخالفين تصل الى إلغاء الترخيص نهائيا، مشيرًا لأهمية تفاعل المواطن وحرصه على حقه، خاصة مستخدمي تاكسي العداد في حالة التجاوز في الأجرة وسرعة الإبلاغ الفوري عن المخالفين لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وعلق محافظ الدقهلية، شخصيا خلال الجولة بعض الاستيكرات على سيارات الخطوط بين المنصورة والمحافظات بموقف طلخا، قائلًا لمجموعة السائقين بالموقف "الغالبية العظمى منكم ملتزمون واثنى على التزامهم واحيهم" مضيفا بأن هناك البعض قد يثير مشكلات وعليكم بالتصدي لهؤلاء بالمساعدة في اخراجهم من بينكم حرصا على الصالح العام".

وأوضح المحافظ، أنه سبق وكلف رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتعاون مع قوات الأمن والمرور بالمتابعة المستمرة طوال اليوم لسير وانتظام العمل بالمواقف مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال السائقين المخالفين والغير ملتزمين بتطبيق تعريفة الركوب الجديدة.

جدير بالذكر أن الشعراوي، سبق واصدر تعليمات مشددة لمدير إدارة المواقف بالتعاون مع رؤساء المراكز و المدن والأحياء بوضع لوحات كبيرة بالمواقف وإستيكرات على السيارات الأجرة موضح بها تعريفة الركوب الجديدة لكل موقف و عدم السماح لأي سائق بالتلاعب بالتسعيرة المقررة وتطبيق القانون على كل مخالف يقوم بزيادة تعريفة الركوب مع المتابعة لحاله المواقف الرئيسية والفرعية بنطاق المحافظة.
محافظ الدقهلية: معاقبة السائقين المخالفين للتعريفة الجديدة.. فيديو وصور
محافظ الدقهلية: معاقبة السائقين المخالفين للتعريفة الجديدة.. فيديو وصور
محافظ الدقهلية: معاقبة السائقين المخالفين للتعريفة الجديدة.. فيديو وصور
محافظ الدقهلية: معاقبة السائقين المخالفين للتعريفة الجديدة.. فيديو وصور
محافظ الدقهلية: معاقبة السائقين المخالفين للتعريفة الجديدة.. فيديو وصور
محافظ الدقهلية: معاقبة السائقين المخالفين للتعريفة الجديدة.. فيديو وصور
محافظ الدقهلية: معاقبة السائقين المخالفين للتعريفة الجديدة.. فيديو وصور
محافظ الدقهلية: معاقبة السائقين المخالفين للتعريفة الجديدة.. فيديو وصور
محافظ الدقهلية: معاقبة السائقين المخالفين للتعريفة الجديدة.. فيديو وصور
محافظ الدقهلية: معاقبة السائقين المخالفين للتعريفة الجديدة.. فيديو وصور
محافظ الدقهلية: معاقبة السائقين المخالفين للتعريفة الجديدة.. فيديو وصور
محافظ الدقهلية: معاقبة السائقين المخالفين للتعريفة الجديدة.. فيديو وصور
محافظ الدقهلية: معاقبة السائقين المخالفين للتعريفة الجديدة.. فيديو وصور
محافظ الدقهلية: معاقبة السائقين المخالفين للتعريفة الجديدة.. فيديو وصور

ترشيحاتنا

خالد بيومي: فندق المنتخب عامل زى فرح العمدة وإحنا دمنا بيتحرق

تعرف على إمكانية ارتداء محمد صلاح واقيا للكتف أمام روسيا

حدث تاريخي سلبي في مباراة السويد وكوريا الجنوبية بكأس العالم

كأس العالم 2018.. مفاجآت في تشكيلة المغرب أمام البرتغال

مورينيو يتوقع خسارة السعودية بسداسية أمام أوروجواي

بث حي HD كورة لايف بث مباشر| مباراة السويد وكوريا الجنوبية مباشر

كأس العالم2018.. مورينيو يتوقع نتيجة مباراة تونس وانجلترا

أوبر ترفع الأجرة بعد تسعيرة الوقود الجديدة

بث مباشر الان.. بلجيكا وبنما يوتيوب | رابط يلا شوت مباراة بلجيكا وبنما مباشر

رئيس بعثة المنتخب: محمد صلاح يقود الفريق أمام روسيا ..فيديو

شاهد.. نجوم الفن يصلون روسيا لدعم المنتخب المصرى

«إس دي إكس انيرجي» تعلن عن كشف حقل غاز جديد في مصر

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غرق قرية ميانة ببني سويف في مياه الصرف الصحي.. صور

شاهد.. نجوم الفن يصلون روسيا لدعم المنتخب المصرى

سعر غير متوقع لإطلالة مى عز الدين الأنيقة.. صور

محافظ قنا يتابع تطبيق التعريفة الجديدة بمواقف قفط وقوص ونقادة

منة فضالي تثير الجدل بصور جديدة على إنستجرام

فيديو

شاهد .. كلب البحر جاري يصدم المصريين قبل مباراة روسيا
شاهد.. سألنا الشباب.. لو سافرت روسيا هتعمل إيه ؟ الردود مضحكة
شاهد.. مشجعة روسية تقبل مراسل التليفزيون المصري على الهواء
عاجل .. انطلاق مباراة بلجيكا وبنما بث مباشر
تقنية الفيديو تمنح السويد الفوز على كوريا الجنوبية.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة مصر وروسيا ؟

توقعاتك لمباراة مصر وروسيا ؟