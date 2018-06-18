محافظ الدقهلية: معاقبة السائقين المخالفين للتعريفة الجديدة.. فيديو وصور

تفقد الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم الاثنين ، حالة مواقف السيارات الأجرة لنقل الركاب بين المنصورة والمحافظات بموقف طلخا الجديد، مشددًا على تطبيق التعريفة الجديدة لنقل الركاب بكل حزم.



ورافق المحافظ خلال الجولة المهندس مختار الخولى، وكيل الوزارة السكرتير المساعد، العميد ممدوح الحصى، مدير الإدارة العامة للمرور، المقدم شريف شعيشع، رئيس مباحث المرور، عبد الرسول شعبان، المشرف العام على المواقف، مؤكدا التزام السائقين وعدم ارتكاب مخالفات او مشاحنات مع المواطنين، موضحًا أن ما تم اتخاذه من إجراءات بشأن تعريفة الأجرة الجديدة تم فيه مراعاة الصالح العام للمواطنين وصالح السائقين معا.



ووجه الشعراوي لمسئولي المواقف بطباعه "كارت" مدون عليه ارقام تليفونات يتم توزيعه على الركاب حالة إقلاع السيارة من الموقف العمومي للتسهيل على المواطن بإرسال رسالة برقم السيارة ونوع المخالفة، مؤكدًا علي أن العقوبات الرادعة تنتظر المخالفين تصل الى إلغاء الترخيص نهائيا، مشيرًا لأهمية تفاعل المواطن وحرصه على حقه، خاصة مستخدمي تاكسي العداد في حالة التجاوز في الأجرة وسرعة الإبلاغ الفوري عن المخالفين لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.



وعلق محافظ الدقهلية، شخصيا خلال الجولة بعض الاستيكرات على سيارات الخطوط بين المنصورة والمحافظات بموقف طلخا، قائلًا لمجموعة السائقين بالموقف "الغالبية العظمى منكم ملتزمون واثنى على التزامهم واحيهم" مضيفا بأن هناك البعض قد يثير مشكلات وعليكم بالتصدي لهؤلاء بالمساعدة في اخراجهم من بينكم حرصا على الصالح العام".



وأوضح المحافظ، أنه سبق وكلف رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتعاون مع قوات الأمن والمرور بالمتابعة المستمرة طوال اليوم لسير وانتظام العمل بالمواقف مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال السائقين المخالفين والغير ملتزمين بتطبيق تعريفة الركوب الجديدة.



جدير بالذكر أن الشعراوي، سبق واصدر تعليمات مشددة لمدير إدارة المواقف بالتعاون مع رؤساء المراكز و المدن والأحياء بوضع لوحات كبيرة بالمواقف وإستيكرات على السيارات الأجرة موضح بها تعريفة الركوب الجديدة لكل موقف و عدم السماح لأي سائق بالتلاعب بالتسعيرة المقررة وتطبيق القانون على كل مخالف يقوم بزيادة تعريفة الركوب مع المتابعة لحاله المواقف الرئيسية والفرعية بنطاق المحافظة.