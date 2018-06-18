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محافظات

رئيس الوزراء يتابع حركة مواقف السيارات بالإسماعيلية

الإثنين 18/يونيو/2018 - 05:49 م
اللواء يس طاهر محافظ
اللواء يس طاهر محافظ الاسماعيلية
حسام صلاح
تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عبر الفيديوكونفرانس ومن خلال غرفة العمليات مع اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، انتظام حركة جميع مواقف السيارات ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز، واستعراض ما تم اتخاذه من إجراءات بالمحافظة.

وتابع "طاهر"، من خلال غرفة العمليات، استكمال أعمال المتابعة الدقيقة لجميع مواقف السيارت بنطاق المحافظة وتوابعها، وكذا محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز للاطمئنان على انتظام سير العمل بها والتأكد من الالتزام التام من الجميع بأسعار التعريفة الجديدة وعدم المغالاة أو أى شكل من أشكال استغلال المواطنين، بالإضافة إلى التأكد من عدم وجود أية مشكلات أو أزمات وذلك من خلال غرفة العمليات الرئيسية وادارة الأزمات بديوان عام المحافظة والغرف الفرعية بجميع المراكز والمدن.

يأتي هذا لمتابعة تطورات الأحداث ورودود الأفعال والآثار المترتبة بعد صدور القرار الوزارى بتحريك أسعار الوقود وإقرار الأسعار الجديدة لأجرة نقل الركاب واعلانها بمختلف وسائل الإعلام والتأكد من تعليق لافتات بجميع المواقف محددة لأسعار الأجرة الجديدة.

رئيس الوزراء يتابع حركة مواقف السيارات بالإسماعيلية
رئيس الوزراء يتابع حركة مواقف السيارات بالإسماعيلية
رئيس الوزراء يتابع حركة مواقف السيارات بالإسماعيلية
رئيس الوزراء يتابع حركة مواقف السيارات بالإسماعيلية

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