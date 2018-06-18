ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

منوعات

شاهد.. عروسان يحتفلان بزفافهما في الهواء

الإثنين 18/يونيو/2018 - 05:50 م
عريس وعروسه في ألمانيا
عريس وعروسه في ألمانيا
محمد علي
أثارت صور زواج عريسين في ألمانيا حالة من الاستغراب والمتابعة على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما أبهرا المدعوين بأغرب طريقة.

واختار الزوجان أن يكون زواجهما متعة لا تنسى مليئة بمغامرة خطيرة، عبر قيامهما بعرض بهلواني، ركب فيه محترف وفنان دراجة نارية مربوطة به مقعد حديدي يجلس عليه العريس والعروس ليقودهما على حبل مشدود حتى يصل إلى القس الذي سيعلن زواجهما، وذلك على ارتفاع 14 مترًا.

وذكرت صحيفة "سان فرانسيسكو كورنيكل" أن القس وقف في قفص فوق سلم خدمة حرائق ليترأس حفل زفاف نيكول باكهاوس وجينز كنور في بلدة ستاسفورت.

وتمدد حبل العرض البهلواني بين جدار المدينة وبرج وقاد الدراجة النارية فالكو ترابر وهو عضو في عائلة من الفنانين.

وأضافت الصحيفة أن أكثر من 3 آلاف شخص قاموا بمشاهدة حفل الزفاف في الهواء، حيث أقيم على هامش أحد المهرجانات المحلية بالبلدة.
شاهد.. عروسان يحتفلان بزفافهما في الهواء
شاهد.. عروسان يحتفلان بزفافهما في الهواء
شاهد.. عروسان يحتفلان بزفافهما في الهواء

ترشيحاتنا

بث مباشر مباراة بلجيكا وبنما | يلا شوت | كورة لايف | كورة ستار | بث الاسطورة الان

عرضان جديدان لحارس الأهلي المتألق

موعد مباراة مصر ضد روسيا فى كأس العالم 2018 والقنوات الناقلة

تصريح ناري من محمد صلاح قبل مواجهة روسيا.. فيديو

ليفاندوفيسكي يحذر منتخبات المونديال

عاجل.. انطلاق مباراة السويد وكوريا الجنوبية بث مباشر

بث مباشر مباراة السويد وكوريا الجنوبية | يلا شوت | كورة لايف | كورة ستار | بث الاسطورة الان

فضيحة.. موقع يحرض على العنف ضد محمد صلاح خلال مباراة مصر وروسيا

تقرير: روسيا لن تمنح مصر الفوز بسخاء.. وصلاح تذكرة المرور

شاهد.. رسائل المصريين لـ محمد صلاح قبل مواجهة روسيا

رغم عمليات التحالف.. اتفاق إيراني قطري حول الوضع في اليمن

محافظ سوهاج يحيل واقعة تدخين أطفال الشيشة إلى النيابة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غرق قرية ميانة ببني سويف في مياه الصرف الصحي.. صور

شاهد.. نجوم الفن يصلون روسيا لدعم المنتخب المصرى

سعر غير متوقع لإطلالة مى عز الدين الأنيقة.. صور

محافظ قنا يتابع تطبيق التعريفة الجديدة بمواقف قفط وقوص ونقادة

منة فضالي تثير الجدل بصور جديدة على إنستجرام

فيديو

شاهد .. كلب البحر جاري يصدم المصريين قبل مباراة روسيا
شاهد.. سألنا الشباب.. لو سافرت روسيا هتعمل إيه ؟ الردود مضحكة
شاهد.. مشجعة روسية تقبل مراسل التليفزيون المصري على الهواء
عاجل .. انطلاق مباراة بلجيكا وبنما بث مباشر
تقنية الفيديو تمنح السويد الفوز على كوريا الجنوبية.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة مصر وروسيا ؟

توقعاتك لمباراة مصر وروسيا ؟