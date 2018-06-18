شاهد.. عروسان يحتفلان بزفافهما في الهواء

أثارت صور زواج عريسين في ألمانيا حالة من الاستغراب والمتابعة على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما أبهرا المدعوين بأغرب طريقة.



واختار الزوجان أن يكون زواجهما متعة لا تنسى مليئة بمغامرة خطيرة، عبر قيامهما بعرض بهلواني، ركب فيه محترف وفنان دراجة نارية مربوطة به مقعد حديدي يجلس عليه العريس والعروس ليقودهما على حبل مشدود حتى يصل إلى القس الذي سيعلن زواجهما، وذلك على ارتفاع 14 مترًا.



وذكرت صحيفة "سان فرانسيسكو كورنيكل" أن القس وقف في قفص فوق سلم خدمة حرائق ليترأس حفل زفاف نيكول باكهاوس وجينز كنور في بلدة ستاسفورت.



وتمدد حبل العرض البهلواني بين جدار المدينة وبرج وقاد الدراجة النارية فالكو ترابر وهو عضو في عائلة من الفنانين.



وأضافت الصحيفة أن أكثر من 3 آلاف شخص قاموا بمشاهدة حفل الزفاف في الهواء، حيث أقيم على هامش أحد المهرجانات المحلية بالبلدة.