هبة هجرس بالأمم المتحدة: ذوو الإعاقة بمصر حصلوا على حقوقهم

قالت الدكتورة هبة هجرس عضو المجلس القومي للمرأة وعضو المجلس القومي لشئون الإعاقة، إن مصر خطت خطوات مهمة في طريق حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على حقوقهم وفي مقدمة هذه الخطوات تخصيص رئيس الجمهورية لعام 2018 عام الأشخاص ذوي الإعاقة وإقرار البرلمان وإصدار الرئيس لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.



جاء ذلك في كلمة مصر التي ألقتها النائبة الدكتورة هبة هجرس بالأمم المتحدة ممثلة عن المجلس القومي للمرأة ضمن الوفد الرسمي المصري المشارك في فعاليات الدورة 11 لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي عقدت بمقر المنظمة بنيويورك.



وأشارت "هجرس"، في بيان أصدره المجلس، اليوم الإثنين، إلى أن قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة قدمته عضوة برلمانية من الأشخاص ذوي الإعاقة وخرج للنور بعد 42 عاما من إصدار آخر قانون للأشخاص ذوي الإعاقة، وبمشاركة من جميع أصحاب المصلحة، وعلى رأسهم المجلس القومي لشئون الإعاقة، وساهم في صياغته النهائية المجلس القومي للمرأة.



وأوضحت أن القانون الجديد يمتاز بأنه يعكس التزامات مصر المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وهو قانون شامل وتقدمي يتعاطى مع جميع مناحي الحياة المرتبطة بحقوق واحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة كما يتواكب مع رؤية مصر 2030 لتنفيذ أجندة التنمية المستدامة الدولية 2030.