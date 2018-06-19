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فن

في عيد ميلاده.. تعرف على تفاصيل مرض أحمد مكي

الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 02:00 ص
صدى البلد
نورا نبيل
يصادف اليوم عيد ميلاد النجم أحمد مكي، حيث أكمل اليوم عامه الأربعين، ويعد واحدًا من أهم نجوم الكوميديا في الوطن العربي وقدم مجموعة من الأفلام الناجحة منها لا تراجع ولا استسلام واتش دبور.

وما لا يعرفه الكثير أن أحمد مكي تعرض لوعكة صحية لشهور وأخفى حالته الصحية عن جمهوره ولم يكشف عنها إلا بعد تعافيه.

وقال مكي: "الفيروس اللي جالي مالهوش أي علاج في الدنيا، واتنقلي عن طريق تبادل زجاجات مياه الشرب مع الفريق الذي كنت أتدرب معه على البوكس، وكان لازم أخد كل حاجة بالوريد علشان أعرف أتغذى، وكنت بنام حوالى 18 ساعة في خمول رهيب".

وأضاف محنة المرض هذه أسقطت له الكثير من الأقنعة المزيفة وكشفت عن معادن آخرين، مؤكدا أنه ليس لديه أصدقاء مقربين من الوسط الفني.

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