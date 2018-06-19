النجوم يتعاقدون مبكرا على الموسم الرمضاني 2019

رغم مرور أيام قليلة على انتهاء سباق الدراما الرمضاني، إلا أن هناك عدد من النجوم تعاقدوا بشكل مبكر لخوض الموسم المقبل 2019 وأبرزهم أحمد السقا الذي أكد أنه يستعد لخوض السباق المقبل من خلال مسلسل صعيدي.



وبعد خوضه سباق الدراما الرمضاني هذا العام من خلال مسلسل سك على اخواتك تعاقد علي ربيع مع المنتج صادق الصباح لتقديم مسلسل خلال عام 2019.



أما أحمد فهمي فأعلن مؤخرًا على تعاقده مع المنتج تامر مرسي لتقديم مسلسل كوميدي، وبعد غيابه هذا العام بسبب إنشغاله بفيلم "بني آدم" يخوض يوسف الشريف السباق المقبل من خلال التعاون مع المنتج تامر مرسي.

