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تعلمى كيف يمكن ارتداء البنطلون المشجر في الصيف.. صور

الإثنين 18/يونيو/2018 - 07:05 م
صدى البلد
علا أحمد
لا تعلمى أفضل الأزياء التى يمكنك ارتدائها خلال موسم صيف 2018، ومللت من الأزياء التقليدية التى تسبب لك الضيق وتجلعكل ا تثقين في نفسك بالصورة المطلوبة.

وتبحثين عن إطلالة مريحة وعملية وأنيقة في الوقت نفسه، فأنت بحاجة للإطلاع على أفضل السراويل المشجرة والتى يمكنك ارتدائها في نهار العمل ويتناسب أيضًا مع إطلالتك ليلا.

ويمكنك اختيار السراويل المشجرة وتضيفي عليها قطعة مميزة أخري من خلال إختيار شميز أو كرديان أو جاكت جينز.
تعلمى كيف يمكن ارتداء البنطلون المشجر في الصيف.. صور
تعلمى كيف يمكن ارتداء البنطلون المشجر في الصيف.. صور
تعلمى كيف يمكن ارتداء البنطلون المشجر في الصيف.. صور
تعلمى كيف يمكن ارتداء البنطلون المشجر في الصيف.. صور
تعلمى كيف يمكن ارتداء البنطلون المشجر في الصيف.. صور
تعلمى كيف يمكن ارتداء البنطلون المشجر في الصيف.. صور

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تعلمى كيف يمكن ارتداء البنطلون المشجر في الصيف.. صور

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