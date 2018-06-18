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كأس العالم

مونديال روسيا في انتظار أول بطاقة حمراء

الإثنين 18/يونيو/2018 - 05:38 م
صدى البلد
ياسمين تيسير
وصلت منافسات بطولة كأس العالم لكرة القدم اليوم الإثنين، إلى خامس أيامها بعد أن شهدت في الأيام الماضية 11 مباراة لم تشهد جميعها إشهار البطاقة الحمراء لأي لاعب.

وكان مونديال المكسيك 1986، هو أخر مونديال لعبت فيه 11 مباراة بدون حصول أي لاعب على البطاقة الحمراء، حيث أشهرت أول بطاقة من هذا النوع في المباراة 16.

وشهد المونديال الأخير في البرازيل 10 حالات طرد، فيما وصل عدد حالات الطرد في مونديال جنوب أفريقيا 2010 إلى 17 حالة، فيما سجل مونديال ألمانيا 2006 عدد 27 حالة.

وتشهد منافساته إقامة ثلاث مباريات: السويد أمام كوريا الجنوبية، وبلجيكا أمام بنما، وتونس أمام إنجلترا.

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