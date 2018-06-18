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برلمان

فرج عامر: الإفراج عن الغارمات قرار تاريخي أسعد المصريين

الإثنين 18/يونيو/2018 - 05:47 م
النائب فرج عامر
النائب فرج عامر
فريدة علي - ماجدة بدوي - محمود إبراهيم
أشاد المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنهاء عصر الغارمات والغارمين بالإفراج عنهم من السجون بعد سداد ديونهم من صندوق تحيا مصر بتكلفة 30 مليون جنيه.

وقال عامر، فى بيان له أصدره اليوم، إن هذا القرار تاريخى وغير مسبوق وأسعد جميع المصريين وفيه تأكيد حقيقى على احترام الرئيس للدستور والقانون حيث تم الافراج عن الغارمات والغارمين بعد سداد الديون المستحقة عليهم من صندوق تحيا مصر.

وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي بهذا القرار الإنساني قد أنهى معاناة العديد من الأسر ووضع حدا لقضية ظلت لفترات طويلة تمثل أزمة باتت معها الحلول والمبادرات وحدها لا تكفي وأنها تحتاج الى الحسم من خلال مبادرة الرئيس السيسى "مصر بلا غارمات"، مؤكدا ان الرئيس دائما يفى بما يتعهد به أمام شعبه ونجح بكل كفاءة واقتدار كعادته فى حسم هذا الملف ليدخل البهجة على الأسر من خلال حرصه على لم شمل الأسر فى ايام عيد الفطر، مؤكدا الاهمية القصوى لمبادرة الرئيس السيسى بإنشاء صندوق تحيا مصر واستغلال أمواله فى حل المشكلات العاجلة، مناشدا جميع المصريين خاصة من الأثرياء والأغنياء التبرع لصندوق تحيا مصر.

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