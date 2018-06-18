عمر خيرت يحيي حفلا ضخما على مسرح مارينسكي في سان بطرسبرج

يحيي الموسيقار العالمى عمر خيرت، حفلا ضخما لأول مرة على مسرح "مارينسكى" بمدينة سان بطرسبرج الروسية، ويقيم حاليا البروفة النهائية بحضور جميع أفراد فرقته الموسيقة، ومن المقرر أن يقدم الحفل النجم شريف منير.



ويعد مسرح "مارينسكى" أحد أهم وأنشط المسارح فى العالم، يتسع لـ 1300 متفرج، وافتتح عام 1860 ويقام به عروض للأوبرا والأوركسترا والباليه على مدار العام، أشهرهم "البولشوى" وكسارة البندق" و"بحيرة البجع".



وقررت إدارة مسرح "مارينسكى" المتواجد بمدينة بطرسبرج الروسية السماح للجمهور بالدخول بالملابس "الكاجوال" فى حفل الموسيقار العالمى عمر خيرت، حلا للأزمة التى واجهت المصريين الذين سافروا لحضور مباريات بلادهم فى كاس العالم، حيث إن أغلبهم لم يستطعوا إحضار "ملابس رسمية"



وفى سياق متصل، طرحت الجهة المنظمة التذاكر عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" لتوفير الوقت على الراغبين فى الحجز "أون لاين" مباشرة