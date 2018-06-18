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محافظات

رؤساء 3 جامعات يتفقدون كليات فرع مرسى مطروح

الإثنين 18/يونيو/2018 - 05:49 م
الدكتور معوض الخولى
الدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنوفية
محمد احمد
توجه اليوم الدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنوفية إلى مرسى مطروح ضمن اللجنة المشكلة لتفقد كليات فرع جامعة الإسكندرية بمرسى مطروح تمهيدا لإعلانها جامعة مستقلة.

تضم اللجنة الدكتور معوض الخولى والدكتور ماجد القمرى رئيس جامعة كفر الشيخ والدكتور محمد عبده جعيص رئيس جامعة أسيوط بحضور الدكتور عصام الكردى رئيس جامعة اﻹسكندرية والدكتور أحمد عبده إسماعيل نائب رئيس الجامعة لشئون الفرع.

تبدأ الجولة بزيارة كلية الزراعة والطب البيطرى بفوكه وكلية التمريض برأس الحكمة ثم باقى الكليات بمختلف الأماكن بمرسى مطروح على مدار ثلاثة أيام، وغدا لقاء اللجنة مع محافظ مرسى مطروح لمناقشة الإمكانيات البشرية والمادية وكافة التجهيزات لإعلان فرع الجامعة جامعة مستقلة تساهم فى تطوير التعليم الجامعى وتضاف إلى رصيد الجامعات المصرية لخدمة الطلاب فى كافة أرجاء الجمهورية.

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