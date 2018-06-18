المحافظون يواجهون استغلال السائقين بعد تطبيق التعريفة الجديدة.. الدالى يطالب أهالى الجيزة بدفع الأجرة المقررة.. و17 أتوبيسا لتخفيف العبء عن المواطنين بالبحيرة

محافظ الإسكندرية يتفقد الموقف الجديد ويتأكد من التزام السائقين بالتعريفة

17 أتوبيسا لمواجهة استغلال سائقى السيارات للركاب بالبحيرة

محافظ الجيزة للأهالي: ماتدفعوش أكتر من الأجرة

محافظ الغربية يتابع تطبيق التعريفة الجديدة

محافظ قنا يتابع تطبيق التعريفة الجديدة بمواقف قفط وقوص ونقادة

جولة تفقدية لمحافظ البحر الأحمر على مواقف السيارات بالغردقة

أجرى عدد من المحافظون اليوم الإثنين، جولة تفقدية داخل المواقف الرسمية للتأكد من تطبيق التعريفة الجديدة، وعدم زيادة الأجرة على الركاب، وتوعية المواطنين والركاب بعدم السماح للسائق بأخذ أكثر من الأجرة المحددة والإبلاغ فورًا عن أى تجاوزات.وتفقد الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، بجولة مفاجئة بالموقف الجديد بنطاق حي غرب للتأكد من التزام السائقين بتطبيق التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة لوسائل النقل الداخلية والخارجية التي اعتمدها بالقرار رقم ٨٤٣ لسنة ٢٠١٨ وكذلك التأكد من تعليق الملصقات والبنرات الخاصة بالتعريفة الجديدة.كما تفقد المحافظ جميع الخطوط المتواجدة بالموقف الجديد وتم التأكد من التزام السائقين بتطبيق التسعيرة الجديدة، وشدد علي مسئولي الموقف من الانتهاء بتعليق جميع الملصقات الخاصة بالتسعيرة الجديدة على سيارات الأجرة بكل خط سير والمدونة عليها أرقام غرفة عمليات المحافظة، وإلزام سائقي المواصلات بها، مشددا عليهم بمراجعة تلك الملصقات أثناء خروج أو دخول السيارات للموقف.وشدد المحافظ علي وضع بنرات كبيرة مدون عليها بيان كامل بتعريفة التسعيرة الجديدة الخاصة بالخطوط التابعة للموقف وموضح عليها أرقام تليفونات الخط الساخن والشكاوي وأرقام غرفة عمليات المحافظة وإدارة المواقف للإبلاغ عن أي شكوى، مؤكدا أنه لن يسمح بأي تجاوزات من قبل السائقين.ووجه المحافظ بوضع لوحات كبيرة بالمواقف علي مستوي المحافظة موضحًا بها تعريفة الركوب الجديدة لكل موقف، مشددًا على إدارة المرور بالتعاون مع إدارة المواقف والجهات المعنية بعدم السماح لأي سائق بالتلاعب بالتسعيرة المقررة و تطبيق القانون على كل مخالف يقوم بزيادة تعريفة الركوب ويقوم بابتزاز المواطنين مع المتابعة المستمرة لوسائل النقل والمواقف.وأكد أنه سيقوم بنفسه بجولات مفاجئة علي جميع المواقف والخطوط بالإسكندرية للتأكد من تطبيق التسعيرة الجديدة وفرض عقوبات فورية علي المخالفين.وشدد "سلطان"، علي إدارة المواقف والأجهزة المعنية من المرور ومباحث المرور والتموين ومباحث التموين، بالانتشار السريع وتكثيف الحملات على المواقف ومحطات الوقود ومستودعات الغاز بنطاق المحافظة، للتأكد من الالتزام بالتعريفة المقررة لعدم استغلال المواطنين.بينما وجهت المهندسة نادية عبده المكلفة بتسيير أعمال محافظة البحيرة القيادات التنفيذية بتكثيف الرقابة على مواقف السيارات وسائقى الميكروباص وجميع وسائل النقل الجماعى بكافة مدن ومراكز المحافظة، لمواجهة استغلال السائقين لقرار زيادة أسعار الوقود فى رفع تعريفة ركوب السيارات الأجرة بصورة مبالغ فيه.وأشارت إلى أنه تم الدفع ب17 أتوبيسا من مشروع النقل الداخلي الخاص بالمحافظة علي مراكز المحافظة المختلفة لمواجهة أي آثار قد تحدث من جانب سائقى سيارات الأجرة.جاء ذلك خلال قيام "عبده" بجولة ميدانية مفاجئة داخل مجمع مواقف سيارات الأجرة بدمنهور، حيث تفقدت سير العمل، تزامنًا مع ارتفاع أسعار الوقود، للتأكد من انتظام سير العمل بهما والتزام سائقي السيارات بتعريفة الركوب الجديدة.والتقت "عبده" ببعض السائقين بالخطوط الداخلية والخارجية للمحافظة، للاطمئنان على انتظام حركة نقل الركاب ومدى التزام السائقين بالتعريفة وخطوط السير المقررة لهم، كما استمعت إلى بعض الركاب للتأكد من التزام السائقين بالأجرة الجديدة المقررة للمواصلات دون أى استغلال من السائقين.وفى نفس السياق تابعت "عبده" مع غرفة عمليات مركز المعلومات مجلس الوزراء، موقف توافر المنتجات البترولية المختلفة، وتطبيق تعريفة الركوب لسيارات السيرفيس والتاكسى الجديدة مؤكدة أن غرفة العمليات وإدارة الأزمات في انعقاد دائم لتلقي الشكاوى من المواطنين حول تعريفة الأجرة للركاب.وأشارت إلى تخصيص الخطوط الساخنة أرقام 114، 16528، 15333 للإبلاغ عن أي تجاوزات فيما يخص تطبيق التسعيرة الجديدة لسيارات الأجرة.كما قام اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة اليوم الاثنين، بجولة تفقدية مفاجئة على عدد من مواقف السرفيس والنقل العام في إمبابة وميدان الجيزة والمنيب.وقال المحافظ فى تصريحات له إن الجولة تستهدف التأكد من التزام السائقين بالتعريفة المحددة من المحافظة وتوعية المواطنين والركاب بعدم السماح للسائق بأخذ أكثر من الاجرة المحددة والابلاغ فورًا عن أى تجاوزات، ووجه كلامه للركاب: "ماتدفعوش أكتر من الأجرة" وأنه تم تحديد خطوط ساخنة لتلقى أى شكاوى أو بلاغات وتضم الارقام (15333، 16528) خط ساخن مجلس الوزراء و(19285) خط ساخن الإدارة العامة لمرور الجيزة و(35869193) المحافظة و114 خط ساخن المحافظة.وأكد المحافظ خلال الجولة التى رافقه فيها أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية ومنير أنور رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعى واحمد الوتيدى رئيس مباحث المرور أنه تم الانتهاء من تعليق اللافتات والبنرات فى كل المواقف، مبينًا بها خط السير والتعريفة المحددة بعد زيادتها كما تم إلزام السائقين بتعليق استيكرز على واجهة وخلفية السيارة.وخلال جولة المحافظ تم ضبط أحد السائقين بموقف الوراق مغيرًا خط السير المخصص له حيث إنه يعمل على خط أكتوبر- رمسيس وعلى الفور قامت مباحث المرور بإيقاف السيارة وسحب رخصة السائق لتوقيع الإجراءات القانونية ضده.والتقى المحافظ خلال الجولة بعدد من المواطنين والسائقين مطالبًا الجميع بالالتزام بالتعريفة وعدم المغالاة واستمع المحافظ إلى شكاوى بعض السائقين مؤكدًا أنه سيتم دراستها وأنه سيتم التعامل بحسم مع أى مخالفات.بينما تفقد اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية، مجمع مواقف سيارات الأجرة بسبرباى، حيث تابع سير العمل بالموقف واكد على جميع السائقين الالتزام بالتسعيرة الجديدة.وطالب المحافظ جميع الركاب بالابلاغ فورا عن اى مخالفة للتعريفة الموضوعة وأعطى تعليمات مشددة لجميع رؤساء المراكز والمدن بالمتابعة المستمرة طوال اليوم لسير وانتظام العمل داخل المواقف واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال السائقين المخالفين لتعريفة الركوب المحددة.كما تأكد من وجود الاستيكر الخاص بالتعرفة الجديدة على جميع السيارات ووجود الأرقام الخاصة بالشكاوى.رافق المحافظ في جولته كلًا من اللواء طلعت منصور، سكرتير عام المحافظة، اللواء فتحى عبد الغنى، سكرتير عام مساعد، اللواء ناصر طه رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ اللواء محمد دبور، مدير ادارة المواقف، العميد عبد الحميد خميس رئيس مباحث مرور الغربية، المهندس فتحى الفقى رئيس مركز ومدينة طنطا والأستاذ محمد متولى رئيس حى اول.بينما وجه اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، رؤساء المدن ورجال المرور ومسئولي المواقف بالقيام بحملات مستمرة وفرض غرامات فورية على المخالفين للتعريفة الجديدة، مشددًا على ضرورة إلزام السائقين بوضع ملصقات بقيمة التعريفة وخط السير، مشيرًا إلى أنه تم وضع قائمة بالتعريفة بمداخل ومخارج مواقف سيارات الأجرة بجميع المراكز والمدن.جاء ذلك خلال جولة ميدانية قام بها محافظ قنا واللواء أدهم الفاتح رئيس هيئة الرقابة الإدارية بقنا لليوم الثاني على التوالي لمتابعة تطبيق التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة بمواقف قفط وقوص ونقادة.والتقى الهجان بعدد من المواطنين واطمأن منهم على حسن معاملة السائقين معهم والالتزام بالتعريفة الجديدة، مؤكدًا لهم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة والصارمة مع أى سائق يخالف التعريفة الجديدة.وأخيرا قام اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، اليوم الاثنين، جولة تفقدية على مواقف السيارات بالغردقة للتأكيد من تطبيق تعريفة الأجرة الجديدة التى تم تطبيقها بعد زيادة المحروقات.وكان قد أكد أحمد عبد الله خلال الاجتماع له مع لجنة المواقف بالمحافظة، أن قرار ارتفاع تعريفة الأجرة بعد زيادة أسعار المحروقات لن يصيب المواطن بضرر كبير، مضيفا أن زيادة أسعار الوقود تعتبر زيادة قليلة جدا بالنسبة للدعم الفعلى الذى تنفقه الحكومة نظير استيراد الوقود.وصدق المحافظ على التعريفة الجديدة للمواصلات، والتى جاءت كتالى:بالنسبة لتعريفة الأجرة على الخطوط الداخلية، فى مدينة الغردقة " الدهار إلى الميناء - خط الكورنيش 1.5 جنيه، الدهار إلى حفر الباطن 1.5 جنيهالدهار إلى شيرى 2 جنيه، والدهار أبو عشرة 2 جنيه، والميناء خط عرابية 1.75 جنيه، ولدهار أكوافن 2 جنيه، والدهار إلى القرى 4.75 جنيهالميناء إلى " مبارك 5" 1.75 جنيه، والدهار إلى الأحياء الفيروز 2.5 جنيه، والدهار إلى النجدة 1.5 جنيهوبالنسبة للتاكسى فتح البونديرة بـ ٥ جنيهات، وواحد ونصف جنيه لكل كيلو متر. وبالنسبة لتعريفة الأجرة بين مدن المحافظة والمحافظات المختلفة.الغردقة - قنا 45 جنيها، الغردقة - سوهاج 80 جنيها، الغردقة أسيوط 85 جنيها، الغردقة الأقصر 55 جنيها، الغردقة السويس 85 جنيها، الغردقة المنيا 95 جنيهًا، الغردقة أسوان 90 جنيها، الغردقة الدقهلية 110 جنيهاتالقصير قفط 35 جنيها، القصير الأقصر 45 جنيهًا، مرسى علم أدفوا 45 جنيها، سفاجا قنا 35 جنيها، مرسى علم الأقصر 65 جنيها.