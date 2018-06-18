تعرف على سبب عدم مشاركة النجم فان دام في فيلم حرب كرموز

كشف بيتر ميمى مخرج فيلم حرب كرموز، عن سر عدم مشاركة النجم العالمى فان دام فى فيلمه الجديد، وكتب عبر صفحته على موقع التواصل الإجتماعى فيس بوك أنه بالغ بشكل لا يعقل فى طلباته المالية وهو ما حال دون تواجده بالفيلم.



ويتصدر حرب كرموز إيرادات موسم عيد الفطر بفارق صغير عن فيلم ليلة هنا وسرور لمحمد عادل إمام وياسمين صبرى.



الفيلم يضم العديد من النجوم بجانب أمير كرارة، منهم غادة عبد الرازق، وفتحى عبد الوهاب، ومصطفى خاطر، وإيمان العاصى، وبيومى فؤاد، ومحمد على رزق، ومحمود حجازى، ومايان السيد، قصة محمد السبكى، إنتاج رنا السبكى.