شاهد .. كلب البحر جاري يصدم المصريين قبل مباراة روسيا

توقع ثعلب الماء "جاري"، فوز المنتخب الروسي على نظيره المصري، في المباراة المرتقبة بين الفريقين، المقرر لها غدا الثلاثاء في مدينة "سانت بطرسبرج"، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الأولى في نهائيات كأس العالم بروسيا.





وتحدثت جانا زازينا، مديرة حوض الأسماك في سوتشي، عن تنبؤ ثعلب الماء "غاري" بنتيجة مباراة منتخبي مصر وروسيا، وفقًا لما كشفته وكالة «سبوتنيك» الروسية.





وتنبأ "جاري" للمرة الثانية على التوالي بفوز منتخب روسيا على نظيره المصري، من خلال اختيار الكرة التي تحمل العلم الروسي.





وكان "جاري" قد تنبأ بفوز المنتخب الروسي في مباراته مع السعودية، والتي انتهت بفوز أصحاب الأرض بخماسية نظيفة، في المباراة الافتتاحية للبطولة التي جمعت بينهما يوم الخميس الماضي.





وتوقع فوز منتخب المكسيك على منتخب المانيا وهو ما حدث بالفعل بعدما هزم المنتخب المكسيسكى نظيره الالمانى بهدف نظيف امس فى المباراة التى جمعت بينهم ضمن منافسات الجولة الاولى للمجموعة السادسة بالمونديال .



