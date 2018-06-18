ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

كأس العالم

شاهد .. كلب البحر جاري يصدم المصريين قبل مباراة روسيا

الإثنين 18/يونيو/2018 - 05:39 م
صدى البلد
محمد سمير
توقع ثعلب الماء "جاري"، فوز المنتخب الروسي على نظيره المصري، في المباراة المرتقبة بين الفريقين، المقرر لها غدا الثلاثاء في مدينة "سانت بطرسبرج"، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الأولى في نهائيات كأس العالم بروسيا.

وتحدثت جانا زازينا، مديرة حوض الأسماك في سوتشي، عن تنبؤ ثعلب الماء "غاري" بنتيجة مباراة منتخبي مصر وروسيا، وفقًا لما كشفته وكالة «سبوتنيك» الروسية.

وتنبأ "جاري" للمرة الثانية على التوالي بفوز منتخب روسيا على نظيره المصري، من خلال اختيار الكرة التي تحمل العلم الروسي.

وكان "جاري" قد تنبأ بفوز المنتخب الروسي في مباراته مع السعودية، والتي انتهت بفوز أصحاب الأرض بخماسية نظيفة، في المباراة الافتتاحية للبطولة التي جمعت بينهما يوم الخميس الماضي.

وتوقع فوز منتخب المكسيك على منتخب المانيا وهو ما حدث بالفعل بعدما هزم المنتخب المكسيسكى نظيره الالمانى بهدف نظيف امس فى المباراة التى جمعت بينهم ضمن منافسات الجولة الاولى للمجموعة السادسة بالمونديال .


ترشيحاتنا

منة فضالي تثير الجدل بصور جديدة على إنستجرام

قفشة ينتظر موقف الأهلى قبل التوقيع للأسيوطى بشكل رسمى

إبراهيم فايق يوجه رسالة نارية لمسئولي منتخب مصر بسبب الفنانين

«إس دي إكس انيرجي» تعلن عن كشف حقل غاز جديد في مصر

وزير التموين يكشف حقيقة صدور قرارات صعبة خلال ساعات

سعر غير متوقع لإطلالة مى عز الدين الأنيقة.. صور

مصر ضد روسيا.. كوبر يستقر على تشكيل المنتخب الوطني

كأس العالم 2018.. مفاجآت في تشكيلة المغرب أمام البرتغال

الأقمار الصناعية تكشف خبايا مرعبة تقوم بها روسيا

رسميا.. ريال مدريد يعلن أولى صفقاته الصيفية

تعرف على موعد مباريات كأس العالم اليوم والقنوات الناقلة لها

خالد بيومي: فندق المنتخب عامل زى فرح العمدة وإحنا دمنا بيتحرق

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غرق قرية ميانة ببني سويف في مياه الصرف الصحي.. صور

شاهد.. نجوم الفن يصلون روسيا لدعم المنتخب المصرى

سعر غير متوقع لإطلالة مى عز الدين الأنيقة.. صور

محافظ قنا يتابع تطبيق التعريفة الجديدة بمواقف قفط وقوص ونقادة

منة فضالي تثير الجدل بصور جديدة على إنستجرام

فيديو

شاهد .. كلب البحر جاري يصدم المصريين قبل مباراة روسيا
شاهد.. سألنا الشباب.. لو سافرت روسيا هتعمل إيه ؟ الردود مضحكة
شاهد.. مشجعة روسية تقبل مراسل التليفزيون المصري على الهواء
عاجل .. انطلاق مباراة بلجيكا وبنما بث مباشر
تقنية الفيديو تمنح السويد الفوز على كوريا الجنوبية.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة مصر وروسيا ؟

توقعاتك لمباراة مصر وروسيا ؟