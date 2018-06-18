ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

تعليق محللين إسرائيليين على اعتقال وزير سابق متهم بالتجسس

الإثنين 18/يونيو/2018 - 05:32 م
صدى البلد
عرفة البنداري
علق محللون إسرائيليون اليوم، الاثنين، على اعتقال الوزير السابق، جونين سجيف، بتهمة التجسس لصالح إيران، ووصف أحدهم الواقعة بأنها أخطر من قضية فعنونو، فيما قال آخر إن الواقعة لم تتسبب في أضرار جسيمة لإسرائيل.

وكانت الرقابة الإسرائيلية قد سمحت بالنشر في خبر اعتقال وزير الطاقة والبنية التحتية الأسبق، جونين سجيف، بتهمة التجسس ضد إسرائيل ولصالح إيران، وقال بيان أصدرته الشرطة الإسرائيلية وجهاد الشباك، إن جونين أجرى اتصالات مع مسؤولين في السفارة الإيرانية بنيجيريا، وبعدها التقى بمشغليه من المخابرات الإيرانية، ونقل لهم معلومات تتعلق بقضايا أمنية في إسرائيل، حيث يواجه حاليًا اتهامات بمساعدة العدو في الحرب ونقل معلومات للعدو، والتجسس ضد بلاده.

وقال محلل الشئون العسكرية بصحيفة "معاريف"، يوسي ميلمان، إن هذه الواقعة تمثل خطوة أكبر بكثير مما يعتقده الجميع، مشيرًا إلى أن سجيف سافر مرتين إلى طهران للقاء المسؤولين في المخابرات الإيرانية، كما أن الجانب الإيراني طلب منه تجنيد إسرائيليين آخرين يعملون في المجال الأمني. 

وأعرب ميلمان عن اعتقاده بأن أحد المسؤولين الأمنيين الذين حاول سجيف تجنيدهم أبلغ جهاز الشاباك بالأمر، وأن سجيف تم منعه من الدخول إلى دول أفريقية في أخر رحلة له، وبعدها عاد إلى إسرائيل، حيث تم اعتقاله.

ومن جهته قال المحلل نسيم مشعل لصحيفة معاريف، إن الواقعة لا تضاهي واقعة عالم الذرة مردخاي فعنونو، الذي قام بتسريب أسرار البرنامج النووي الإسرائيلي وتم نشرها على الملأ، لافتا إلى أن سجيف كان بعيدا عن أي علاقات أمنية كما أنه بعيد أيضا عن المصادر الأمنية بعد فضائح التزوير وتجارة المخدرات التي اتهم بها.

وأردف ميلمان بالقول إن سجيف أخطر من فعنونو، لأن الرجل حضر جلسات الحكومة ويعرف الكثير عن منشآت الطاقة ومفاعلات المياه والمفاعلات والمنشآت السرية في إسرائيل، فالقضية خطيرة للغاية، وهذا يعتبر انجاز كبير لإيران بنجاحها في تجنيد وزير سابق لصالحها.

ترشيحاتنا

عاجل.. انطلاق مباراة السويد وكوريا الجنوبية بث مباشر

لاعبان على أعتاب الانضمام إلى ليفربول

فضيحة.. موقع يحرض على العنف ضد محمد صلاح خلال مباراة مصر وروسيا

طرد كالينيتش من معسكر كرواتيا في كأس العالم 2018

شاهد .. كلب البحر جاري يصدم المصريين قبل مباراة روسيا

مصر ضد روسيا .. تردد القناة المفتوحة الناقلة للمباراة

إبراهيم فايق يوجه رسالة نارية لمسئولي منتخب مصر بسبب الفنانين

شاهد.. سقوط الألمان وصدمة نيمار الأبرز في صحف إيطاليا

قفشة ينتظر موقف الأهلى قبل التوقيع للأسيوطى بشكل رسمى

مدرب إنجلترا يستخدم لفظا نابيا بالمؤتمر الصحفي قبل مباراة تونس

بث مباشر مباراة السويد وكوريا الجنوبية | يلا شوت | كورة لايف | كورة ستار | بث الاسطورة الان

موعد مباراة مصر ضد روسيا فى كأس العالم 2018 والقنوات الناقلة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غرق قرية ميانة ببني سويف في مياه الصرف الصحي.. صور

شاهد.. نجوم الفن يصلون روسيا لدعم المنتخب المصرى

سعر غير متوقع لإطلالة مى عز الدين الأنيقة.. صور

محافظ قنا يتابع تطبيق التعريفة الجديدة بمواقف قفط وقوص ونقادة

منة فضالي تثير الجدل بصور جديدة على إنستجرام

فيديو

شاهد .. كلب البحر جاري يصدم المصريين قبل مباراة روسيا
شاهد.. سألنا الشباب.. لو سافرت روسيا هتعمل إيه ؟ الردود مضحكة
شاهد.. مشجعة روسية تقبل مراسل التليفزيون المصري على الهواء
عاجل .. انطلاق مباراة بلجيكا وبنما بث مباشر
تقنية الفيديو تمنح السويد الفوز على كوريا الجنوبية.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة مصر وروسيا ؟

توقعاتك لمباراة مصر وروسيا ؟