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فن

10 نجوم في مهمة روسية.. أبرزهم أحمد فهمي وحسن الرداد

الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 09:06 ص
صدى البلد
نورا نبيل
حرص عدد كبير من الفنانين على السفر إلى روسيا من أجل متابعة مباريات كاس العالم وتشجيع ودعم منتخب مصر.

ويأتي في مقدمة هولاء الفنانين بيومي فؤاد وهشام ماجد وأحمد فهمي، الذين حرصوا على التواجد في روسيا قبل المباراة التي جمعت بين مصر واورجواي.

وخلال الساعات الماضية سافر عدد آخر من النجوم لمتابعة مباراة مصر وروسيا ودعم المنتخب المصري ويأتي في مقدمة هولاء الفنانون حسن الرداد وبوسي شلبي وليلى علوي واشرف زكي وفيفي عبده وسمير الإسكندراني وأحمد رزق وأحمد عبد العزيز ولميس الحديدي وشيريهان ابو الحسن ونادر حمدي وشيكو.

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