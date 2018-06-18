منح رضيع ولد بمحطة مترو في باريس اشتراكا مجانيا للسفر حتى سن الـ25

أعلنت الهيئة المستقلة للنقل في باريس "إر إي تي بي"، عن منح اشتراك مجاني حتى سن الخامسة والعشرين لرضيع وُلد صباح اليوم، الاثنين، بإحدى محطات مترو الأنفاق بقلب العاصمة الفرنسية.





وذكرت الشركة المشغلة للنقل العام بباريس، أن الولادة المفاجئة لهذا الطفل أدت إلى توقف حركة قطار الضواحي "إر او إر" لمدة نحو ساعةً بعد أن تدخلت الشرطة لتوفير الإسعافات الطبية اللازمة ولإخلاء المحطة التي تمت فيها الولادة.





وكتبت الشركة المشغلة لمترو باريس على تويتر: "هيئة (إر إي تي بي) تهنئ الأم وتحرص على منح طفلها إمكانية السفر مجانًا على شبكتها حتى يبلغ سن الـ25.. فاليحيا حياة طويلة و سعيدة".