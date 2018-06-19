نجوم عانوا من منتحلي شخصياتهم.. آخرهم بيومي فؤاد وإيساف

حذر عدد من النجوم خلال الأيام الماضية من وجود حسابات مزيفة لهم على موقع "فيسبوك"، وطلبوا من متابعيهم عدم التفاعل مع هذه الحسابات، ويأتي في مقدمة هولاء الفنانين بيومي فؤاد والذي تقدم ببلاغ لمباحث الإنترنت لغلق حساب مزيف يحمل اسمه ويطلق تصريحات يهاجم من خلالها مؤسسات الدولة، موضحًا أن هذا الحساب تسبب له في مشاكل كثيرة.



وكذلك حذر محمود عبد المغني جمهوره من وجود حساب مزيف له على "فيس بوك" وكتب من خلال حسابه الرسمي: "يا جماعة دي صفحة شخص منتحل شخصيتي وبيتكلم بطريقة لا تمثلني ولا يوجد أي علاقة تربطني بهذه الصفحة أرجوكم ياريت نعمل ريبورت للصفحة علشان تتقفل ويا ريت تعملوا شير للبوست علشان نقدر نقفل الصفحة دي، وكل سنة وانتم طيبين".



أما إيساف فحذر من حساب يحمل اسم مدير أعمال إيساف وكشف عن حقيقة علاقته به محذًرا متعهدي الحفلات من التعامل معه وكتب من خلال حسابه الرسمي على فيس بوك: "للتوضيح بس وللناس المهتمة، الأكونت ده والشخص ده مش مدير أعمالي زي ما هو كاتب هو كان شغال معانا مش أكتر، لكن محدش يتفق معاه باسمي خالص، وأنا غير مسؤول عن أي اتفاق هو اتفاق أو هيتفقه باسمي وأي إضافة على فيس بوك يعملها لأي حد من عندي هنا أنا قلتلكم أهو أنا مش مسؤول وهو ولا كان في يوم من الأيام مدير أعمالي ولا هيكون وأصدقائي الفنانين خالوا بالكم عشان حوارته كتير أوي".