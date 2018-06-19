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فن

يسرا: هذا موقفي من العمل مع عادل إمام فى الدراما

الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 04:00 ص
صدى البلد
نورا نبيل
قالت الفنانة يسرا لـ"صدى البلد" إنها لا تمانع العمل مع النجم عادل إمام خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أن الأمور المالية تصعب من احتمالية مشاركتها مع الزعيم في عمل واحد.

وأضافت يسرا: "أشعر بحماس للعمل معه سينمائيًا، حال وجود السيناريو الذي يضيف له ولي ولكن دراميًا لا أعتقد أن هذا الأمر من الممكن أن يحدث لأن اجورنا كبيرة ومن الصعب أن نجد الميزانية التي تغطي عمل يجمعني بالنجم عادل إمام".

كانت يسرا خاضت سباق الدراما الرمضاني من خلال مسلسل لدينا اقوال اخرى وشاركها البطولة نجلاء بدر وشيرين رضا وأحمد حاتم.

وتلقت يسرا عدد من العروض الفنية ولكنها لم تحسم قرارها بشأنها حتى الآن.

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