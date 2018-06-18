بعد 25 دقيقة.. التعادل السلبي يسيطر على مواجهة بلجيكا وبنما.. صور

يستضيف ملعب فيشت الأولمبي الآن مباراة منتخبي بلجيكا وبنما ضمن منافسات المجموعة السابعة من مونديال كأس العالم 2018 المقام في روسيا .



وبعد مضى 20 دقيقة من أحداث الشوط الأول فشل منتخب بلجيكا في إحراز أهداف رغم الهجمات الكثيرة التى لم يستطع هازارد ولوكاكو ترجمتها لأهداف أمام استماتة الدفاع البنمي.



وبعد مرور 15 دقيقة تجرأ المنتخب البنمى واكتسب الثقة أمام نظيره البلجيكي وحاول التحول للهجوم ومحاولة إحراز أول هدف له لكن خبرات مدافعي بلجيكا حافظت على المرمى خاليا من الأهداف .

