غلق 10 منشآت غذائية وضبط 185 كيلو أغذية فاسدة بالدقهلية

قرر الدكتور أحمد الشعراوي محافظ الدقهلية اليوم الاثنين، غلق 10 منشآت غذائية لتصنيع الكعك والبسكويت بمراكز ومدن المنصورة، شربين، مركز المنصورة، للعمل بدون ترخيص ونقص شديد في الاشتراطات الصحية والبيئية والتقصير الشديد في اجراءات النظافة المتعلقة بالمنشآت الغذائية.



وأضاف الشعراوي، في تصريحات صحفيه له اليوم، أنه تم ضبط 185 كيلو أغذية من بقايا الكعك والبسكويت والمواد المستخدمة في التصنيع معده للتجهيز والتصنيع جميعها غير صالح للاستهلاك الآدمي، مضيفًا بأنه تم تحرير 23 محضر بالمخالفات شملت مخالفات صحية، عدم حمل شهادات صحية للعاملين، محاضر نظافة وبيئة لعدم تنفيذ اشتراطات النظافة وبيئة التصنيع، مضيفا أنه تم سحب 33 عينه مواد مستخدمة في التصنيع وإرسالها للمعامل بمديريه الصحة.



جاء قرار محافظ الدقهلية، بعد اطلاعه على التقرير المقدم من الدكتور سعد مكى، وكيل وزارة الصحة، بشأن نتائج حملات المرور الميداني لتفتيش مراقبه الأغذية بقطاع الطب الوقائي بمديريه الشئون الصحية خلال ايام عيد الفطر المبارك.



وأمر المحافظ، بإحالة الوقائع للنيابة العامة لإعمال شئونها، مؤكدا على متابعه قرارات النيابة في هذا الشأن، مضيفًا أن ذلك يأتي في إطار الحملات الميدانية لمراقبة الأسواق والمنشآت الغذائية ومحلات بيع المشروبات خلال ايام عيد الفطر المبارك.



وكلف الشعراوي، رؤساء مراكز ومدن المنصورة وشربين للتنسيق مع وكيل وزارة الصحة وهيئة التنمية الصناعية، سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية للغلق الإداري للمنشآت المشار اليها.



وأكد المحافظ على استمرار جهود مديرية الصحة في القيام حـملات للتفتيش على مختلف المنشآت ومحلات الأغذية والمشروبات والمطاعم والمخابز حرصًا على صحة وحياة المواطنين و التوسع في تنفيذ تلك الحملات بأنحاء المحافظة وتطبيق القانون لردع المخالفين.