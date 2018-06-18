ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

غلق 10 منشآت غذائية وضبط 185 كيلو أغذية فاسدة بالدقهلية

الإثنين 18/يونيو/2018 - 05:51 م
الدكتور أحمد الشعراوي
الدكتور أحمد الشعراوي محافظ الدقهلية
همت الحسينى
قرر الدكتور أحمد الشعراوي محافظ الدقهلية اليوم الاثنين، غلق 10 منشآت غذائية لتصنيع الكعك والبسكويت بمراكز ومدن المنصورة، شربين، مركز المنصورة، للعمل بدون ترخيص ونقص شديد في الاشتراطات الصحية والبيئية والتقصير الشديد في اجراءات النظافة المتعلقة بالمنشآت الغذائية.

وأضاف الشعراوي، في تصريحات صحفيه له اليوم، أنه تم ضبط 185 كيلو أغذية من بقايا الكعك والبسكويت والمواد المستخدمة في التصنيع معده للتجهيز والتصنيع جميعها غير صالح للاستهلاك الآدمي، مضيفًا بأنه تم تحرير 23 محضر بالمخالفات شملت مخالفات صحية، عدم حمل شهادات صحية للعاملين، محاضر نظافة وبيئة لعدم تنفيذ اشتراطات النظافة وبيئة التصنيع، مضيفا أنه تم سحب 33 عينه مواد مستخدمة في التصنيع وإرسالها للمعامل بمديريه الصحة.

جاء قرار محافظ الدقهلية، بعد اطلاعه على التقرير المقدم من الدكتور سعد مكى، وكيل وزارة الصحة، بشأن نتائج حملات المرور الميداني لتفتيش مراقبه الأغذية بقطاع الطب الوقائي بمديريه الشئون الصحية خلال ايام عيد الفطر المبارك.

وأمر المحافظ، بإحالة الوقائع للنيابة العامة لإعمال شئونها، مؤكدا على متابعه قرارات النيابة في هذا الشأن، مضيفًا أن ذلك يأتي في إطار الحملات الميدانية لمراقبة الأسواق والمنشآت الغذائية ومحلات بيع المشروبات خلال ايام عيد الفطر المبارك.

وكلف الشعراوي، رؤساء مراكز ومدن المنصورة وشربين للتنسيق مع وكيل وزارة الصحة وهيئة التنمية الصناعية، سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية للغلق الإداري للمنشآت المشار اليها.

وأكد المحافظ على استمرار جهود مديرية الصحة في القيام حـملات للتفتيش على مختلف المنشآت ومحلات الأغذية والمشروبات والمطاعم والمخابز حرصًا على صحة وحياة المواطنين و التوسع في تنفيذ تلك الحملات بأنحاء المحافظة وتطبيق القانون لردع المخالفين.

ترشيحاتنا

ثعلب الماء هاري يتنبأ بالفائز في مباراة مصر وروسيا

رسميا.. ريال مدريد يعلن أولى صفقاته الصيفية

إبراهيم فايق يوجه رسالة نارية لمسئولي منتخب مصر بسبب الفنانين

السويد تهدر فرصة هدف .. وكوريا الجنوبية تتراجع فى الشوط الأول

وزير التموين يكشف حقيقة صدور قرارات صعبة خلال ساعات

شاهد.. رسائل المصريين لـ محمد صلاح قبل مواجهة روسيا

السعودية ترد على إساءات bein sports بعد خماسية روسيا

مورينيو يتوقع خسارة السعودية بسداسية أمام أوروجواي

مونديال روسيا في انتظار أول بطاقة حمراء

السعودية تحضر مفاجأة لزعيم الحوثيين خلال أيام

رئيس بعثة المنتخب: محمد صلاح يقود الفريق أمام روسيا ..فيديو

كأس العالم2018.. مورينيو يتوقع نتيجة مباراة تونس وانجلترا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غرق قرية ميانة ببني سويف في مياه الصرف الصحي.. صور

شاهد.. نجوم الفن يصلون روسيا لدعم المنتخب المصرى

سعر غير متوقع لإطلالة مى عز الدين الأنيقة.. صور

محافظ قنا يتابع تطبيق التعريفة الجديدة بمواقف قفط وقوص ونقادة

منة فضالي تثير الجدل بصور جديدة على إنستجرام

فيديو

شاهد .. كلب البحر جاري يصدم المصريين قبل مباراة روسيا
شاهد.. سألنا الشباب.. لو سافرت روسيا هتعمل إيه ؟ الردود مضحكة
شاهد.. مشجعة روسية تقبل مراسل التليفزيون المصري على الهواء
عاجل .. انطلاق مباراة بلجيكا وبنما بث مباشر
تقنية الفيديو تمنح السويد الفوز على كوريا الجنوبية.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة مصر وروسيا ؟

توقعاتك لمباراة مصر وروسيا ؟