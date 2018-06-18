نقيب الصيادلة يطالب بزيادة هامش الربح بعد رفع أسعار المحروقات

قال الدكتور محيي عبيد، نقيب الصيادلة، إنه بعد الزيادات المتتالية في الأسعار وزيادة الضغط على الصيدليات بما يعرضها لخطر الإفلاس أصبح من الواجب الآن زيادة هامش الربح بما يضمن استمرار الصيادلة في أداء عملهم، لافتًا إلى أن زيادة أسعار المحروقات وزيادة أسعار الكهرباء وأسعار المياه وأجور العمالة وتكاليف المعيشة لا يقابلها إلا خسارة وتآكل رأس المال لأننا نتعامل في سلعة مسعرة جبريا.



وأضاف عبيد فى تدوينة عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي، انه من الضروري البحث عن سبل لإنقاذ أصحاب الصيدليات، مشيرا إلى أن مجلس النقابة العامة سيجتمع يوم الاربعاء القادم لبحث سبل إيجاد حلول لإنقاذ مهنة الصيدلي الحر والذي أصبح عرضة الإفلاس أو الغلق.



وقال إن النقابة معترضة على التحريك العشوائي لأسعار الأدوية والبيع بسعرين، مؤكدًا: لن نسمح بتحريك الأسعار بطريقة البيع بسعرين، موضحا أن النقابة لن تكون إلا أداة للدفاع عن مهنة الصيادلة ومصالحهم.