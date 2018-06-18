خالد بيومي: فندق المنتخب عامل زى فرح العمدة وإحنا دمنا بيتحرق

طالب خالد بيومي الناقد والمحلل الرياضي المسؤولين بمعسكر المنتخب المصري بمدينة زينت بالحفاظ على هدوء وتركيز لاعبي المنتخب خاصة قبل مواجهة روسيا غدا.



وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر ": "ما ينفعش معسكر وفندق منتخبنا في مدينة زينت يصبح فرح العمدة حرام عليكم احنا دمنا بيتحرق".



وتواجد عدد من نجوم الفن والشخصيات العامة فى مدينة سانت بطرسبرج الروسية، لحضور مباراة منتخب مصر أمام روسيا فى اللقاء المقرر لها الثامنة مساء غد الثلاثاء، فى الجولة الثانية للمجموعة الأولى بكأس العالم 2018 المقام بروسيا.