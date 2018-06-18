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كأس العالم

تصريح ناري من محمد صلاح قبل مواجهة روسيا.. فيديو

الإثنين 18/يونيو/2018 - 05:44 م
صدى البلد
ياسمين تيسير
أعلن محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري، عن جاهزيته بنسبة 100% لمباراة المنتخب أمام روسيا غدا، مؤكدا أن الـ 100 مليون مصري يساندونه.

ونشر صلاح عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مقطع فيديو له أثناء أجزاء ضربة الجزاء في مرمى الكونغو والتي أعلت المنتخب لمونديال روسيا 2018 وعلق: "مستعدون لمباراة الغد ... اقوي بـ 100 مليون مصري".

ويواجه منتخب مصر روسيا فى اللقاء المقرر لها الثامنة مساء غد الثلاثاء، فى الجولة الثانية للمجموعة الأولى بكأس العالم 2018 المقام بروسيا.

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