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فن

عمرو الليثى يستضيف أمير كرارة ونجوم كلبش ببرنامج بوضوح

الإثنين 18/يونيو/2018 - 05:42 م
صدى البلد
أحمد سالم
فى حلقة فنية خاصة واحتفالية لتكريم أسرة مسلسل " كلبش 2 " بطولة النجم امير كرارة ونخبة من نجوم الدراما المصرية يستضيف الاعلامى عمرو الليثى فى العاشرة مساء الاربعاء المقبل 20 يونيو ببرنامج بوضوح على شاشة قناة الحياة النجم أمير كرارة ونجوم وصناع مسلسل " كلبش 2 " فى احتفالية خاصة لتكريم أسرة العمل وخاصة بعد تربع مسلسل كلبش على المركز الاول فى نسب المشاهدة.

وتتناول الحلقة كشف أسرار خاصة عن اسباب نجاح كلبش للعام الثانى على التوالى وكواليس وأسرار خاصة تذاع لأول مرة حصريًا عبر برنامج بوضوح مع الإعلامي عمرو الليثي.

ويذكر أن مسلسل كلبش 2 من بطولة أمير كرارة ، هيثم أحمد زكى ، هالة فاخر، روجينا، محمود البزاوى، تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى، وأذيع عبر شاشة قناة الحياة. 

يذاع برنامج بوضوح فى العاشرة مساء الاربعاء المقبل 20 يونيو على شاشة قناة الحياة.

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