السعودية تشكو beIN sports القطرية لـFIFA بسبب مباراة روسيا

قدم الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الإثنين، شكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ضد استغلال شبكة قنوات "beIN sports" القطرية امتلاكها لحقوق بث نهائيات كأس العالم روسيا 2018 بالشرق الأوسط لبث رسائل سياسية.





وذكرت قناة "العربية" السعودية، أن شكوى الاتحاد السعودي تضمنت أن القنوات القطرية تبث رسائل سياسية تهدف إلى الإساءة للمملكة العربية السعودية وقياداتها، في إطار التحريض وإثارة الكراهية بين الجماهير والشعوب بالمنطقة، الأمر الذي يعد امتدادًا لتجاوزات الشبكة التي توظف لخدمة أغراض سياسية بعيدة كل البعد عن الرياضة.





وأضافت أن الاتحاد السعودي أشار أيضًا إلى طريقة محللي ومذيعي البرامج المقدمة على القنوات في تناول المباراة التي جمعت بين منتخبي السعودية وروسيا في افتتاح المونديال، التي تتنافي مع قوانين الفيفا التي تنص على عدم استخدام أي شعارات أو مواقف سياسية في سياق الرياضة.





وطالب الاتحاد السعودي في شكواه المقدمة للفيفا، باتخاذ العقوبات اللازمة والمشددة تجاه القناة القطرية، وإلغاء حقوق البث لديها، وذلك لحماية النظام وتجنيبا لاستغلال الرياضة لترويج أو تنفيذ أهداف سياسية مغرضة تشوه أخلاقيات اللعبة.