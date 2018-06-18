ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

السعودية تشكو beIN sports القطرية لـFIFA بسبب مباراة روسيا

الإثنين 18/يونيو/2018 - 05:54 م
الاتحاد الدولي لكرة
الاتحاد الدولي لكرة القدم
حسام رضوان
قدم الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الإثنين، شكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ضد استغلال شبكة قنوات "beIN sports" القطرية امتلاكها لحقوق بث نهائيات كأس العالم روسيا 2018 بالشرق الأوسط لبث رسائل سياسية.

وذكرت قناة "العربية" السعودية، أن شكوى الاتحاد السعودي تضمنت أن القنوات القطرية تبث رسائل سياسية تهدف إلى الإساءة للمملكة العربية السعودية وقياداتها، في إطار التحريض وإثارة الكراهية بين الجماهير والشعوب بالمنطقة، الأمر الذي يعد امتدادًا لتجاوزات الشبكة التي توظف لخدمة أغراض سياسية بعيدة كل البعد عن الرياضة.

وأضافت أن الاتحاد السعودي أشار أيضًا إلى طريقة محللي ومذيعي البرامج المقدمة على القنوات في تناول المباراة التي جمعت بين منتخبي السعودية وروسيا في افتتاح المونديال، التي تتنافي مع قوانين الفيفا التي تنص على عدم استخدام أي شعارات أو مواقف سياسية في سياق الرياضة.

وطالب الاتحاد السعودي في شكواه المقدمة للفيفا، باتخاذ العقوبات اللازمة والمشددة تجاه القناة القطرية، وإلغاء حقوق البث لديها، وذلك لحماية النظام وتجنيبا لاستغلال الرياضة لترويج أو تنفيذ أهداف سياسية مغرضة تشوه أخلاقيات اللعبة.

ترشيحاتنا

عاجل.. انطلاق مباراة السويد وكوريا الجنوبية بث مباشر

مونديال روسيا في انتظار أول بطاقة حمراء

طرد كالينيتش من معسكر كرواتيا في كأس العالم 2018

مورينيو يتوقع خسارة السعودية بسداسية أمام أوروجواي

تقرير: روسيا لن تمنح مصر الفوز بسخاء.. وصلاح تذكرة المرور

عاجل .. انطلاق مباراة بلجيكا وبنما بث مباشر

لاعبان على أعتاب الانضمام إلى ليفربول

أوبر ترفع الأجرة بعد تسعيرة الوقود الجديدة

تصريح ناري من محمد صلاح قبل مواجهة روسيا.. فيديو

موعد مباراة مصر ضد روسيا فى كأس العالم 2018 والقنوات الناقلة

فضيحة.. موقع يحرض على العنف ضد محمد صلاح خلال مباراة مصر وروسيا

الأقمار الصناعية تكشف خبايا مرعبة تقوم بها روسيا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غرق قرية ميانة ببني سويف في مياه الصرف الصحي.. صور

شاهد.. نجوم الفن يصلون روسيا لدعم المنتخب المصرى

سعر غير متوقع لإطلالة مى عز الدين الأنيقة.. صور

محافظ قنا يتابع تطبيق التعريفة الجديدة بمواقف قفط وقوص ونقادة

منة فضالي تثير الجدل بصور جديدة على إنستجرام

فيديو

شاهد .. كلب البحر جاري يصدم المصريين قبل مباراة روسيا
شاهد.. سألنا الشباب.. لو سافرت روسيا هتعمل إيه ؟ الردود مضحكة
شاهد.. مشجعة روسية تقبل مراسل التليفزيون المصري على الهواء
عاجل .. انطلاق مباراة بلجيكا وبنما بث مباشر
تقنية الفيديو تمنح السويد الفوز على كوريا الجنوبية.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة مصر وروسيا ؟

توقعاتك لمباراة مصر وروسيا ؟