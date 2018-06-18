شوط أول سلبي بين بلجيكا وبنما في كأس العالم .. صور

انتهى الشوط الأول من المباراة التي تجمع منتخبي بلجيكا وبنما، بالتعادل السلبي بدون أهداف على ملعب فيشت الأولمبي ضمن منافسات المجموعة السابعة من مونديال كأس العالم 2018 المقام في روسيا .



فشل منتخب بلجيكا في إحراز أهداف رغم الهجمات الكثيرة التي لم يستطع هازارد ولوكاكو ترجمتها لأهداف أمام استماتة الدفاع البنمي.



وبعدها تجرأ المنتخب البنمى واكتسب الثقة أمام نظيره البلجيكي وحاول التحول للهجوم ومحاولة إحراز أول هدف له لكن خبرات مدافعي بلجيكا حافظت على المرمى خاليا من الأهداف .



يذكر أن المجموعة السابعة في كأس العالم تضم منتخبي إنجلترا وتونس ، بجانب بلجيكا وبنما.

