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أخبار العالم

إنقاذ 6 وفقدان العشرات في غرق عبارة بإندونيسيا

الإثنين 18/يونيو/2018 - 05:52 م
صدى البلد
رويترز
قال مسؤول في وكالة طوارئ في إندونيسيا إن ستة أشخاص جرى إنقاذهم وتأكد مقتل شخص واحد فقط من بين ما يقدر بنحو 80 راكبا كانوا على ظهر عبارة غرقت اليوم الاثنين في بحيرة توبا الواقعة في إقليم سومطرة الشمالية.

وكشف سوتوبو بورو نوجروهو المتحدث باسم وكالة الحد من آثار الكوارث على تويتر، أن العبارة (سينار بانجون) غرقت وسط أجواء طقس سيئة حوالي الساعة الخامسة والنصف مساء بالتوقيت المحلي (1030 بتوقيت جرينتش) قرب بلدة برابات وكان على ظهرها ركاب من جزيرة ساموسير في البحيرة.

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