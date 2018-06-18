ضبط تاجر بحوزته 175 جوال دقيق مهرب ببنى سويف

تمكنت وحدة مباحث التموين بمديرية أمن بنى سويف بالاشتراك مع مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، من ضبط تاجر وببحوزته 175 جوال دقيق بلدى مدعم أثناء محاولة تهريبه لمصانع المكرونة.



وقاد الدكتور مقدم محمد محفوظ رئيس مباحث التموين وعصمت محمد حسن وكيل مديرية تموين بنى سويف، وأحمد دياب مدير عام الرقابة التموينية، حملة مكبرة تمكنت خلالها من ضبط أحد تجار الدقيق البلدى أثناء قيامه بتجميع 175 جوال دقيق قبل بيعها لمصانع المكرونة وتجار الأعلاف.



شارك فى الحملة رمضان معوض مدير إدارة مركز بنى سويف ورضا أحمد ووائل عبد اللطيف مفتشى مباحث التموين وجمعة على عبدالحفيظ رئيس قسم صيانة الحبوب.



تم التحفظ على المضبوطات وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.