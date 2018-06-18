رامي عياش مع عائشة في ثالث سهرات العيد على شاشة صدى البلد

تستضيف الإعلامية التونسية عائشة عثمان نجم البوب رامي عياش في سهرة العيد الثالثة من خلال برنامجها "مع عائشة" علي شاشة صدى البلد.



ويتحدث عياش عن تجربته الفنية وعلاقته بوالده وتطرق إلى جديده الفني، كما قدم عدد من أغانيه منها مبروك وخليني معاك وافرح معاكي وقلبي مال والناس الرايقة وغيرها كما قام بغناء أمير الليل وهو يعزف علي بيانو خاص تم توفيره في الاستوديو ليعزف عليه، والتي وجدت تفاعلا كبيرا من الجمهور في الاستوديو.



وسيتحدث في جزء كبير من الحلقة عن مشاركته في مسلسل أمير الليل الذي قدمه عام 2017، هو من كتابة منى طايع، من بطولة الفنان رامي عيّاش، في أوّل إطلالة دراميّة له، مع داليدا خليل وهو من إخراج فادي حدّاد وإيلي برباري، وتدور أحداثه حول حقبة تاريخيّة جميلة ومهمّة من لبنان في زمن الإنتداب، إلى بيروت أواخر ثلاثينيّات القرن الماضي.



ويكشف عن سر تفرغه لهذا العمل لمدة سنة كاملة واعتذاره عن العديد من الحفلات وقتها، وعدد الساعات التي كان يصورها في اليوم الواحد، وكيف قام بتقديم الأغاني لهذا العمل بدون مقابل.

